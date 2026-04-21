ପୁରୀ ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ: ରଥ ଚକ ପାଇଁ ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, 3 ରଥରେ ଲାଗିବ 42 ତୁମ୍ବ

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ବଜ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

chariot wheels construction work began under scrutiny of three Maharanas Puri
ତିନି ରଥ ମହାରଣାଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥ ଚକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 21, 2026 at 3:01 PM IST

Puri Rath Yatra, ପୁରୀ: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ । ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନି ରଥର ଚକ ପାଇଁ ତୁମ୍ୱ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । 3 ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକମାନେ ତୁମ୍ୱ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ:
ଭୋଇ ସେବକମାନେ ରଥ ଖଳାକୁ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, କରତି ସେବକମାନେ ତୁମ୍ୱ ପାଇଁ କାଠ କାଟୁଛନ୍ତି। ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ଯ ସହ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ କାମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ରବି ଭୋଇ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେବକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଥଖଳାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ତିନି ରଥ ମହାରଣାଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥ ଚକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତୁମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ


ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ:
ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ନାରାୟଣ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ନେଇ 3ଟି ଧଉରା କାଠ ପୂଜା ହୋଇଥଲା । ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସେହି 3ଟି କାଠକୁ କରତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଟାଯାଉଛି । ସେହି କାଠରେ ରଥ ଚକ ପାଇଁ ତୁମ୍ୱ ତିଆରି ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ । " ରଥଖଳାକୁ ଆସିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ । ଖରା ଓ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ମହାରଣା।

ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି (ETV Bharat Odisha)
ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ:ରଥ ଅମିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 ରଥର ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, 3 ରଥ ପାଇଁ ୪୨ଟି ତୁମ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି ।"
ଭକ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହରିଓମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବହୁ ଆନନ୍ଦର କଥା । ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମୋର ବହୁ ଆଶା ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ।"

ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାଠ (ETV Bharat Odisha)
