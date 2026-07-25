ETV Bharat / state

ରଥ ଉପରେ ଦାରୁଦିଅଁଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ମହଣ ମହଣ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ

ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଣ ରହିଛି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ, କେମିତି କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

Puri suna besha
ସୁନାବେଶ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 25, 2026 at 9:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Suna Besha ପୁରୀ: ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଲୀଳାଖେଳା ସାରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ । ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତାଳଦ୍ବଜ । ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ । ଏହାକୁ ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ବେଶ ଓ ରାଜବେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ରଥ ଉପରେ ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାବାହୁ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ।

Lord Jagannath
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ (ETV Bharat)

ଆଜି ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ । ମହଣ ମହଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଝଟକିବେ ମହାବାହୁ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରାଜାଧିରାଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟତମ ଦିବ୍ୟ ଓ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ । ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ 6.30 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ । ରାତି 10ରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନାବେଶ ମଇଲମ କରାଯିବ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସୁନାବେଶରେ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ । ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

Lord Balabhadra
ପ୍ରଭୁ ବଳବଦ୍ର (ETV Bharat)

ସୁନାବେଶ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ବେଶ । ଏଥିରେ ଦିଅଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣରେ ସାଜ କରାଯାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁନାବେଶ ପାଞ୍ଚଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ), ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା), ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ (ବାହୁଡ଼ା ଏକାଦଶୀ), କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ) ଓ ବିଜୟାଦଶମୀ (ଦଶହରା), ଦିନ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଦଶହରା ତିଥି ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀଦିନ ଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ତିନିରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

Devi Subhadra
ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା (ETV Bharat)

ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିନିମୟରେ ତିନିରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଭିତିରଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ, ତଳିଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଓ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।

ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା

କିରିଟ

ଶ୍ରୀପୟର

ଶ୍ରୀଭୁଜ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ଓ ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ

ଓଢିଆଣୀ

ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ

ଆଡ଼କାନି

ଘାଗଡ଼ା ମାଳି

କଦମ୍ବ ମାଳି

ବାହାଡ଼ା ମାଳି

ତାବିଜ ମାଳି

ସେବତୀ ମାଳି

ତିଳକ

ଚନ୍ଦ୍ରିକା

ଅଳକା

ଝୋବାକଣ୍ଠି

ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା

କମରପଟି

କିରିଟ

ଶ୍ରୀପୟର

ଶ୍ରୀଭୁଜ

ହଳ ଓ ମୂଷଳ

ଓଢିଆଣୀ

କୁଣ୍ଡଳ

ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ

ଆଡ଼କାନି

ଘାଗଡ଼ା ମାଳି

କଦମ୍ବ ମାଳି

ବାହାଡ଼ା ମାଳି

ବାଘନଖ ମାଳି

ସେବତୀ ମାଳି

ତିଳକ

ଚନ୍ଦ୍ରିକା

ଅଳକା

ଝୋବାକଣ୍ଠି

ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା

କମରପଟି

କିରୀଟ

ଓଢ଼ିଆଣୀ

କାନ

ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ

ଘାଗଡ଼ା ମାଳି

କଦମ୍ବ ମାଳି

ସେବତୀ ମାଳି

ତଗଡ଼ି-୨ଟି



ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିବେ । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ମାନି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ।"

Puri suna besha
ସୁନାବେଶ (ETV Bharat)
ସୁନାବେଶ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ଆଇଜି ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସୁନାବେଶରେ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଚାରି ଚକିଆ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ପୁରୀ ଆସିବେ । ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ସେହି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସୁନାବେଶରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି । ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସୁନାବେଶରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥାଏ ।
Puri suna besha
ସୁନାବେଶ (ETV Bharat)

ପୁରୀରେ ୩୦ଟି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ କରାଯାଇଛି । ୮୫୦୦ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଆସି ପୁରୀରେ ରହି ପାରିବ । ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ରହିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ବସ ପାଇଁ ୩ଟି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା ପାଇବେ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏସଏମଏସ (SMS) ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି । ଟ୍ରାଫିକ ଓ ପାର୍କିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି । ଏଫଏମ୍ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ ସେଥି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଆଇଜି ଅମିତାଭ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ସେମାନେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅଯଥାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍‌ରେ ଲୋକେ ହାଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ । ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ରାସ୍ତା, ଜଗନ୍ନାଥ୍ ସଡ଼କରେ ଏଲଇଡି ଲଗାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସବୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ । ସୁନାବେଶରେ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ଯ ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବାଟଗାଁ ଛକରୁ ଅଠରନଳା ରାସ୍ତାରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ରହିଛି । ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଳ ବଣିଆ ଓ ଷ୍ଟରଲିଙ୍ଗ ଛକ ପାର୍କିଂରେ ରଖିବେ । ସବୁ ପାର୍କିଂରୁ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ପ୍ରସାଶନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ।"

PURI SUNA BESHA TRAFFIC ADVISORY
ଟ୍ରାଫିକ୍‌ ଆଡଭାଇଜରି (SJTA)

ଗତକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ,ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଶ୍ରୀନହର ସମ୍ମୁଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ ନୀତି ପରେ ସିଂହଦ୍ଵାର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣାଯାଇଥିଲା । ରାତି 11ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବହି ଯାଉଥିଲା ମାଳିନୀ ନଦୀ, 3 ନୁହେଁ 6 ରଥରେ ବସି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ

ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

LORD JAGANNATH SUNA BESHA
RATH YATRA 2026
ସୁନାବେଶ
PURI SUNA BESHA TRAFFIC ADVISORY
SUNA BESHA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.