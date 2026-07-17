ETV Bharat / state

ଶରଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅତିରିକ୍ତ ବାରିକେଡିଂ ଓ ପୋଲିସ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ।

additional security cordons
ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 12:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ । ସକାଳ ସାଢେ 9ଟାରୁ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶରଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଗଡି ଚାଲିଛି ତାଳଧ୍ବଜ, ଦର୍ପଦଳନ, ନନ୍ଦିଘୋଷ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

additional security cordons
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଶରଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ରଥ (ETV Bharat Odisha)

ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ରଥ ନିକଟରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଠେଲାପେଲାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ରଥଟଣାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବାରିକେଡିଂ ଓ ପୋଲିସ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରଥ ଚାରିପାଖରେ ଭିଡ଼କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି ।

additional security cordons
ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ଜନସମାଗମକୁ ଦେଖି ଏହି ଅତିରିକ୍ତ କର୍ଡନ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗଡି ଚାଲିଛି ତିନି ରଥ ।

ଗତକାଲି ଦୁଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:

ସେପଟେ ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଭିଡରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପାରମ୍ଭିକ ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତିରିକ୍ତ କର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

additional security cordons
ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ସରିବ ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା:

ତେବେ ଆସୁଛି ସେହି ମୂହୁର୍ତ୍ତ ସରିବ ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା । ଚକାନୟନକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ଆସିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଶରଧା ବାଲି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଆନ୍ତ । ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭିଜି 3 ରଥକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଗଗନ ପବନ ।

additional security cordons
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Rath Yatra 2026 Day 2 LIVE:ଜନ୍ମବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର, ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇନି ଦଳାଚକଟା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମେଡିକାଲରେ ଆହତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

TAGGED:

PURI RATH YATRA 2026
SECOND DAY OF RATH YATRA
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା
ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ADDITIONAL SECURITY CORDON

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.