ଶରଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି, ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅତିରିକ୍ତ ବାରିକେଡିଂ ଓ ପୋଲିସ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ।
Published : July 17, 2026 at 12:10 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ । ସକାଳ ସାଢେ 9ଟାରୁ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଶରଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଗଡି ଚାଲିଛି ତାଳଧ୍ବଜ, ଦର୍ପଦଳନ, ନନ୍ଦିଘୋଷ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ରଥ ନିକଟରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଠେଲାପେଲାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ରଥଟଣାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବାରିକେଡିଂ ଓ ପୋଲିସ ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରଥ ଚାରିପାଖରେ ଭିଡ଼କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଜନସମାଗମକୁ ଦେଖି ଏହି ଅତିରିକ୍ତ କର୍ଡନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗଡି ଚାଲିଛି ତିନି ରଥ ।
ଗତକାଲି ଦୁଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ସେପଟେ ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୁଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଭିଡରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପାରମ୍ଭିକ ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତିରିକ୍ତ କର୍ଡନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସରିବ ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା:
ତେବେ ଆସୁଛି ସେହି ମୂହୁର୍ତ୍ତ ସରିବ ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା । ଚକାନୟନକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର । ଆସିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଶରଧା ବାଲି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଆନ୍ତ । ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭିଜି 3 ରଥକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଗଗନ ପବନ ।