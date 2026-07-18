ETV Bharat / state

ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ: ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶାସନ

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ‘କାଗଜ କଲମରେ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ।’ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Incessant rain caused severe waterlogging in Puri
ପମ୍ପ ଲଗାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 1:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ । କାହା ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି ତ..ଆଉ କେଉଁଠି ଲହଡି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି । ଏପଟେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୬୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ୫୮ଟି ହାଇ-ପାୱାର ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି ।

ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ?

ପୁରୀରେ ଗତକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର)ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଶରଧା ବାଲି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ମାର୍କେଟ ଛକ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ବଡଦାଣ୍ଡର ବଳଗଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ରହିଛି । ପୁରୀ ସହର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ।

Incessant rain caused severe waterlogging in Puri
ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

‘କାଗଜ କଲମ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ’

ପୁରୀ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଲେନର ବାସିନ୍ଦା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ସଫେଇ ହୋଇନି । ଫଳରେ ନଳା ଜାମ୍ ହେତୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି । ଆମ ଘରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିଛୁ । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ କାମ ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବରେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।’

Incessant rain caused severe waterlogging in Puri
ପମ୍ପ ଲଗାଇ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜିଉ; କାଲିଠୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ, 103 ଲୁଟେରା ଗିରଫ

ରଥଯାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଓ ଅଘଟଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ; ତେଣେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ କହିଲେ ସରକାର

ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ସାଜିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଜଳ ରଥଯାତ୍ରା

Incessant rain caused severe waterlogging in Puri
ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

‘ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ’

ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ । ତେବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛୁ ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RATH YATRA 2026
PURI WATERLOGGING
ରଥଯାତ୍ରା 2026
ବର୍ଷା ପୁରୀ ଜଳବନ୍ଦୀ
PURI RATH YATRA HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.