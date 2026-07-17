ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ତିନି ରଥ, କାଲି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ
ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ତାଳଧ୍ବଜ, ଦେବଦଳନ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ । 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ', 'ହରିବୋଲ' ଓ ହୁଳହୁଳିର ଧ୍ୱନିରେ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ।
Published : July 17, 2026 at 2:51 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ତିନି ରଥ । ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପଛେ ପଛେ ଉଭଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ ଲାଗିଥିଲା । ଶେଷରେ ହଟିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ', 'ହରିବୋଲ' ଓ ହୁଳହୁଳିର ଧ୍ୱନିରେ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ।
ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତିନି ରଥ:
ଗତକାଲି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ମାର୍କେଟ ଛକ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ମରିଚିକୋଟ ଛକ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳ 9.30 ସମୟରେ ପୁଣି ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଆଜି ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ, ରଥଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଦିନ 2ଟା45 ସମୟରେ ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତିନୋଟି ରଥ ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକି ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ:
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ଦିନ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଅଣାଯିବ ଯାହାକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ । ପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ରଥ ଉପରେ ସରିବ । 4ଟା ଭିତରେ ଭୋଗ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ସରିବା ପରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିବେ ।"
ସେହିପରି ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ‘ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଟଣା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।’
ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି । ଶରଧାବାଲିରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର, ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ 12 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ; ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ପୁଣି ରଥ ଟଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ