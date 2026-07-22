ETV Bharat / state

ତିନି ରଥ ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା

ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା । ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Rath Yatra 3 Chariots Dakshina Moda ritual completed Rath reach Nakachana Dwara
ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେଲା ତିନି ରଥ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 2:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Chariots Dakshina Moda ପୁରୀ: ଆଉ ଦିନକ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଜନ୍ମବେଦୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସରି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା । ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଫେରିବେ କଳା ସାଆନ୍ତେ । ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼ କରାଯାଇଛି । ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥ ଲାଗିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତିନି ରଥକୁ ଗତକାଲି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

Puri Rath Yatra 3 Chariots Dakshina Moda ritual completed Rath reach Nakachana Dwara
ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେଲା ତିନି ରଥ (ETV Bharat)

ପ୍ରଥମେ ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ନାକଚଣା ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।

Puri Rath Yatra 3 Chariots Dakshina Moda ritual completed Rath reach Nakachana Dwara
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର (ETV Bharat)

ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ । ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ, ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ପରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଶେଷରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଏ ।

Puri Rath Yatra 3 Chariots Dakshina Moda ritual completed Rath reach Nakachana Dwara
ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ (ETV Bharat)

ତିନି ରଥ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ପୁରୀରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଦର୍ପଦଳନ ପରେ ତାଳଧ୍ବଜ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ କାହିଁକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RATH YATRA 2026
RATH AT NAKACHANA DWARA
ରଥଯାତ୍ରା 2026
ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ
RATH DAKSHINA MODA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.