ତିନି ରଥ ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା । ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 22, 2026 at 2:55 PM IST
Chariots Dakshina Moda ପୁରୀ: ଆଉ ଦିନକ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା । ଜନ୍ମବେଦୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସରି ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା । ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଫେରିବେ କଳା ସାଆନ୍ତେ । ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼ କରାଯାଇଛି । ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥ ଲାଗିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତିନି ରଥକୁ ଗତକାଲି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରଥମେ ବିଧି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ନାକଚଣା ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।
ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ । ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ, ପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ, ପରେ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଶେଷରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଏ ।
ତିନି ରଥ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶରଧାବାଲିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ପୁରୀରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଦର୍ପଦଳନ ପରେ ତାଳଧ୍ବଜ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ କାହିଁକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ