ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା; ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ମାଉସୀ ଘର ଅଭିମୁଖେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ, ଭକ୍ତ-ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର

ଭକ୍ତ-ଭଗବାନ ଏକାକାର । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ଭକ୍ତିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ଭକ୍ତ ।

puri-rath-yatra-2026
ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 5:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ବିତୀୟା ତିଥିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚାଯାତ୍ରା । ଅପେକ୍ଷାରତ ଭକ୍ତ ଓ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାମିଳନ । ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ମାଉସୀ ଘର ଅଭିମୁଖେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ । 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ...ହୋ ଭକତେ...ହରିବୋଲ' ଧ୍ୱନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଗଗନ ପବନ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଘଟିଛି ଅନ୍ତ । ଭାବମୟ ପରିବେଶରେ ଉଚ୍ଛୁଳି ପଡୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥାରୋହଣ ଓ ରଥଟଣା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ।

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ-

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା । ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡି ଜନ୍ମବେଦୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାବାହୁ । ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମଇଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ରୋଷ ହୋମ, ଅବକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ସହିତ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଏହାପରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ପରେ ତିନି ରଥରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଛେରା ପହଁରା ପରେ ଚାରମାଳ ଫିଟା, ଘୋଡ଼ା ଓ ସାରଥୀ ଲାଗିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥ ଟଣା । ଡାହୁକର ହୋ ଭକତେ ଡାକରେ ଘଡ ଘଡ ନାଦ କରି ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିବ ତିନି ରଥ । ଏପଟେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତୁର ଭକ୍ତଗଣ ।

ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂରତି-
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଳଭଦ୍ର, ତୃତୀୟରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ରଥକୁ ବିଜେ କରିବେ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥକୁ ନିଆଯିବ । ଏହାପରେ ବଡ଼ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ବିଜେ, ତୃତୀୟରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେବଦଳନ ରଥରେ ବିଜେ, ଶେଷରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଟାହିଆ ହଲାଇ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବିଜେ କରିବେ ।

ଭକ୍ତ-ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର-

ଧରାଧାମରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ । ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଭାବରେ ମଗ୍ନ ଭକ୍ତ । ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ଧ୍ବନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ବଡଦାଣ୍ଡ । ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା ଓ ଶଙ୍ଖନାଦ । ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ କେତେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା... ରଥାରୂଢ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଭକ୍ତ । ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

କାଳିଆ ପାଇଁ କେତେ ରୂପ, କେତେ ବେଶ-

କିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛି ତ, କିଏ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପ । ମହାଦେବ, କୃଷ୍ଣ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ବୃନ୍ଦାବନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭକ୍ତ । ତେବେ ଏସବୁରୁ ପଛରେ ପଡିଥାନ୍ତେ ବା କେମିତି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ? କାଳିଆ ଆସୁଛି । ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ଭଳି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ କାଳିଆ ଝୁଲିଝୁଲି ଆସିଲା ବେଳେ ତା ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଏମିତି କେତେ କଣ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଜଗା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ।

ଝଟକୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପରେ ଝଲସୁଛି । ପବିତ୍ର ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ରଥଟଣା ବେଳକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷାଧିକରେ ପହଞ୍ଚିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା-

ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଅଘଟଣମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଡ଼ିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ୧୩ ହଜାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୧୯ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପରିଚାଳନା ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଏବଂ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହିତ ବିଏସଏଫ, ସିଆରପିଏଫ, ଏନ୍ ଏସ୍ ଜି, ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏସଟିୟୁ କମାଣ୍ଡୋ, ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ । ସେହିପରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ପୋଲିସ।‌ ରଥଯାତ୍ରାରେ ୪୭୦ଟି ଏଆଇ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ ।

କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା-

ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୨୨ଟି, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୪ଟି, ବସ୍ ପାଇଁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ମାଟି ତୋଟା୧, ମାଟି ତୋଟା ୨, ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗର ନୀଳାଚଳ ଅଶୋକ ରେ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବସ ପାଇଁ ମାଳତୀପାଟପୁର, ତାଳବଣିଆ, ସ୍ବାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସମଙ୍ଗ ଠାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାସ୍ ଧାରୀ ମାନେ ଜେବିପିସି, ଯାତ୍ରିକା, ନାଲି ପଡିଆ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାସ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ୧୮ ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

କେଉଠୁଁ ଆସିଲେ କେଉଁବାଟେ ଯିବେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଳବଣିଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମଙ୍ଗ ଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସଟଲ ବସ୍ ସେବା ଓ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ। ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଭାଗର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା-

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରହିଛି । ସର୍ଦ୍ଦି, ଜ୍ୱର, କାଶ କିମ୍ବା ଫ୍ଲ' ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ ଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଅ ଏବଂ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଭଲଭାବେ ଧୋଇବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATH YATRA 2026
CHARIOTS PULLING PURI
PURI CHARIOT FESTIVAL
PURI RATH YATRA SECURITY
PURI RATH YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.