ସରିଲା ପହଣ୍ଡି; ରଥାରୁଢ ହେଲେ ତିନିଠାକୁର, କାଳିଆ ପହଣ୍ଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାରିକେଡ ଭାଙ୍ଗି ମାଡି ଆସିଲେ ଭକ୍ତ
ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ତଥାପି ବଡଦାଣ଼୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ କମିନି । ସେମିତି ଭାବ..ସେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଭରପୂର ବଡଦାଣ୍ଡ ।
Published : July 16, 2026 at 2:51 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ଘୋଷ ଯାତ୍ରା । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ବେଦୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର । ପୁରୀରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ତଥାପି ବଡଦାଣ଼୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ କମିନି । ସେମିତି ଭାବ..ସେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଭରପୂର ବଡଦାଣ୍ଡ । ଖଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟ କାହାଳୀ, ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ଏମିତି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା । ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସହ ରଥାରୁଢ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନିଠାକୁର । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
9ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି । ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥିଲେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ । ସେବାୟତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲି ସୁଦର୍ଶନ ଆସିଥିଲେ । ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ପରେ ଆସିଥିଲେ ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ।
ଟାହିଆ, ତୁଳସୀରେ ସୁଶୋଭିତ ବଡଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଗୋଟି ପହଣ଼୍ଡିରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ବଡ ଦେଉଳରୁ । 22 ପାହାଚରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପରେ ଆତୁର ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ହୁଳହୁଳି, ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର । ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ଗୋ଼ଟି ପହଣ୍ଡିରେ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣି ତାଳଧ୍ୱଜରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ପରେ ଆସିଥିଲେ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ।
ସେବାୟତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହଳଦୀମୁହିଁ ମା' ସୁଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଭୋରତା ଭିଡ ଭିତରେ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଥିଲା । କାହା ଆଖିରୁ ଝରି ପଡୁଥିଲା ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ । କିଏ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡି ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲା ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ । ମା ସୁଭଦ୍ରା ସେବାୟତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଭିଜିଭିଜି ଦେବଦଳନରେ ରଥାରୁଢ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ପରେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦବେଗ । ଆତୁର ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆସିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର । ଝୁଲି ଝୁଲି ଢଳି ଢଳି ଆସିଥିଲେ । ଆଭିଭୂତ ଭକ୍ତ । କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ, କାହା ଓଠରେ ହସ..। କାହା ମୁହଁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି..। ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିଲା ବଡଦାଣ୍ଡ । କାଳିଆ ଦର୍ଶନରେ ଯେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ମନ..ଆଖି । ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତ । ମାନିଲେନି ବାରିକେଡ଼ । କି ଆତୁର ଭାବ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଡ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ ଭକ୍ତ; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲ 15