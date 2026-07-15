ETV Bharat / state

ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ଏଠି ରଥ, ପଥ, ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ.. ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Rath Yatra 2026
ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 15, 2026 at 1:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ରାତି ପାହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ । ରଥ ଉପରୁ ଦେଖିବେ ବିଭୋର ଭକ୍ତଙ୍କୁ । ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ-ଭଗବାନଙ୍କର ହେବ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ଏଠି ରଥ, ପଥ, ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ।

କେତେବେଳେ ହେବ ରଥଟଣା

Puri Rath Yatra 2026
ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ, ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସ୍ଵୀକୃତି କ୍ରମେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ୬ଟା ୧ ରୁ ୬ ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ମଇଲମ ଓ ତଡ଼ପଲାଗି, ୬ଟା ୩୦ରେ ରୋଷ ହୋମ, ସକାଳ ୭ଟା ଅବକାଶ ନୀତି, ୭ଟା ୧୦ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ୭ଟା ୩୦ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା କରାଯାଇ ୭ ଟା ୩୦ରେ ବେଶ ଶେଷ ହେବ।

Puri Rath Yatra 2026
ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)


ସକାଳ ୮ରୁ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି । ସକାଳ ୯ଟାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ୯ ଟା ୧୫ରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।ସକାଳ ୯ ଟା ୩୦ରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ୧୨ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପହଣ୍ଡି ଶେଷ କରି ୧୨ ଟା ୩୦ ରୁ ୧ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜେ ହେବେ । ୧.୩୦ ରୁ ୨.୦୦ ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିତାଲାଗି , ୧.୩୦ ରୁ ୨.୩୦ ବେଶ ଶେଷ , ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ-ନୀତି ଓ ଛେରା ପହଁରା ହେବା ନେଇ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୩ଟାରୁ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାରମାଳ ଫିଟିବା ,ଘୋଡ଼ା ଓ ସାରଥି ଲାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟାରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

Puri Rath Yatra 2026
ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଅଘଟଣମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଡ଼ିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ୧୩ ହଜାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ୧୯ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପରିଚାଳନା ଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଏବଂ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହିତ ବିଏସଏଫ, ସିଆରପିଏଫ, ଏନ୍ ଏସ୍ ଜି, ରାପିଡ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏସଟିୟୁ କମାଣ୍ଡୋ, ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ପୋଲିସ।‌ ରଥଯାତ୍ରାରେ ୪୭୦ଟି ଏଆଇ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ।

Puri Rath Yatra 2026
ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)

କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଛି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୨୨ଟି, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୪ଟି, ବସ୍ ପାଇଁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ମାଟି ତୋଟା୧, ମାଟି ତୋଟା ୨, ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗର ନୀଳାଚଳ ଅଶୋକ ରେ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବସ ପାଇଁ ମାଳତୀପାଟପୁର, ତାଳବଣିଆ, ସ୍ବାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସମଙ୍ଗ ଠାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାସ୍ ଧାରୀ ମାନେ ଜେବିପିସି, ଯାତ୍ରିକା, ନାଲି ପଡିଆ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାସ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ୧୮ ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

Puri Rath Yatra 2026
ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)

ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ବାରା ପୁରୀ କୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୬୪୫ଟି ସାଇନେଜ ଲଗାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା ଦେବାପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରେ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ତାଜା ଟ୍ରାଫିକ ସୂଚନା, ଭିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ବଲ୍କ ଏସଏମଏସ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ତାଳବଣିଆ ଓ ମାଳତୀପାଟପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରେ ଦୁଇଟି ମଡେଲ ଟ୍ରାଫିକ ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ। ଏହାଛଡା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ୭୩ ଟି ଟ୍ରାଫିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ୨୪୪ ଟି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ।

Puri Rath Yatra 2026
ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)

ମେଡିକାଲ ଛକ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଝାଡେଶ୍ବରୀ ଛକ ଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ବୃଷବ ଛକ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ସୋଲାଖିଆ ବରଗଛରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ମୋଚି ସାହି ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଯାତ୍ରୀକା ପାର୍କିଂ ଠାରୁ ଦିଗବାରେଣି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଭେଇକିଲ ଜୋନ୍ ରହିବ।

Puri Rath Yatra 2026
ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)

କେଉଠୁଁ ଆସିଲେ କେଉଁବାଟେ ଯିବେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଳବଣିଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମଙ୍ଗ ଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସଟଲ ବସ୍ ସେବା ଓ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ। ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Puri Rath Yatra 2026
ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ

୨୦୨୫ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରଥ ଆଗରେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟି ତିନିଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଥିଲା ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଚଳିତବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ଅଘଟଣ ମୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି

ସେହିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡରେ କରାଯାଇଛି ମକଡ୍ରିଲ। NDRF, ଓଡ୍ରାଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ, ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି ମକଡ୍ରିଲ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମକଡ୍ରିଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମକଡ୍ରିଲ କରାଯାଇଛି। ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ମକଡ୍ରିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେଣ୍ଠକଟା ଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରିଲିଙ୍ଗ ରୋଡ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବେ।

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସିଂହଦ୍ୱାର, ରେଳଷ୍ଟେସନ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରତଟ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୧୧ଟି ୱାଟର ଟେଣ୍ଡର, ୬ଟି ମିସ୍ଟ ବାଇକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମଲ୍ଟିପୋଜ କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ୟୁନିଟ୍, ସମୁଦ୍ର ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୪୪୮ ଲାଇଫଗାର୍ଡ, ‘୮ ଟି ଅଲ୍- ଟେରେନ ଭେଇକିଲ୍ ଓ ୬ଟି ଇନଫ୍ଲାଟେବଲ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବୋଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ୨୫ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ ୟୁନିଟ୍ ସହ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଉପକରଣ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ୬ଟି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର, ଆର୍ଟିକ୍ୟୁଲେଟିଂ ଫାୟାର ଟାୱାର,୨୦ଟି କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବ।

ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୫୬ଟି ହାଇପାୱାର ପମ୍ପ ଓ ହାଇଟ୍ରାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବମୋଟ ୮୩୯ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ, ୧୭୫ ଜଣ ଗୃହରକ୍ଷୀ, ୩୩୩ ଜଣ ସିଭିଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ୪୪୮ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଏବଂ ୭୨ଟି ବହୁମୁଖୀ ଯାନ ସହ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ କମାଣ୍ଡ ଭେହିକିଲ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଭିଏଚଏଫ ଓ୍ୱାରଲେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୩୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ୭୩ଟି ଟ୍ରାଫିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ; ନୀତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ

TAGGED:

ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ
RATH YATRA PROGRAMME
RATH YATRA TRAFFIC
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.