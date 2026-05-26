ETV Bharat / state

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ; ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଲିବ ୮ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର

ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆୟୋଜନ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ୮ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ।ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

puri rath yatra 2026 healthcare preparations
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 7:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ୩୦ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ୮ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏଥି ସହିତ ୧୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ୮ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରହିବ । ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମେତ ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ । ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ସହାୟତା ନିଆଯିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ତଦାରଖ କରିବେ । ଆଇସିୟୁ, ଟ୍ରମା କେୟାର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯିବ। ପୁରୀରେ ଥିବା ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯିବ । ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ । ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବ, ସେନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ୨ ଶହ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ସେପଟେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଓ ଯେପରି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେନେଇ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଜ କରିବେ ।

ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଦେବାଶିଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ରେ ବଡ଼ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ, କିଛି ଛୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାତାୟାତରେ ସୁବିଧା ହେବା ସହ ଲୋକମାନେ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରିବେ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଉ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅଯଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆନଯାଇ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ହେବ । ଏହାସହ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ । କାରଣ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅବା ବାହାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଦେଇହେବ।

puri rath yatra preparations
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସାସେବା ଯୋଗାଇ ହେବ, ସେନେଇ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା କରାଯାଇଛି । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ୮ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରହିବ । ମୋଟ ୮୦ ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପକରଣ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ରହିବେ । ଏନେଇ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।ଏହାସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଭଳି ଯାତାୟାତ କରିବ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ କିପରି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେନେଇ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ ଏବଂ ବାହୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।"

ଆଗାମୀ ଜୁନ ୨୯ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ଦୁଇ ଯାତ୍ରାରେ ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

puri rath yatra preparations
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

୨୦୨୪ ମସିହାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ ବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ରଥରୁ ଚାରମାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଯେପରି ସେଭଳି ଅଘଟଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ହେବ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯେଭଳି ଅଧିକ ସେବକ ନ ରହିବେ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ ହେବ, ସନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚାନା ହୋଇଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଅଣସର, ନବଯୌବନ, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସମସ୍ତ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ବାଡଗ୍ରାହୀ ସେବକମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

puri rath yatra preparations
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (ETV Bharat Odisha)

ଦଇତାପତି ସେବକ ଭବାନୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଏକ ସମନ୍ଵୟ ରହିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।ଏଥିପାଇଁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି।"

puri rath yatra preparations
ରଥଯାତ୍ରା (ଫାଇଲ୍ ଫୋଟୋ) (ETV Bharat Odisha)

ଏସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ ନେଇ ସବୁ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପହଣ୍ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି ।"

puri rath yatra preparations
ରଥଯାତ୍ରା (ଫାଇଲ୍ ଫୋଟୋ) (ETV Bharat Odisha)

ଆଜିର ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ନୀତିକାନ୍ତିରୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରଥଖଳା ହାଲଚାଲ୍; ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭୂଇଁ ଚଉତାର ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI SNANA YATRA
RATH YATRA MEDICAL FACILITIES
JAGANNATH RATH YATRA
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2026
PURI RATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.