ଭିଡ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ ଭକ୍ତ; ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲ 15
କିଛି ଆହତଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । କିଛି ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବାବେଳେ ଲହଡି ମାଡରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 16, 2026 at 11:26 AM IST
ପୁରୀ: ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ବର୍ଷା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ପହଣ୍ଡି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡରେ ଉଛୁଳୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ଭିଜୁଛନ୍ତି ଠାକୁର..ଭିଜୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ବର୍ଷ। ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯେତିିକି ଭକ୍ତ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସେତକି । ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଇତିମଧ୍ୟରେ 15 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କିଛି ଆହତଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ବଡଦାଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । କିଛି ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବାବେଳେ ଲହଡି ମାଡରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଆହତ ହୋଇ ପଡିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି । ଲହଡି ମାଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିଥିଲା । ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ବଡଦାଣ୍ଡ, 45 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀରେ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ, ଆହୁରି 6 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା; ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ମାଉସୀ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ