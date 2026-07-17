ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର, ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ତିନି ରଥ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଟଣା ହୋଇ ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 17, 2026 at 8:24 AM IST
Puri Rath Yatra 2026 , ପୁରୀ: ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରାକୁ ବି ଭୁଲାଇ ଦେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭକ୍ତି । ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଛି । କାହା ହାତରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ତ କାହା ମୁହଁରେ “ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ” ଧ୍ୱନି, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବା ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ଝାଞ୍ଜ, ମୃଦଙ୍ଗ, ଘଣ୍ଟା ଓ ହୁଳହୁଳି ନାଦରେ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଉଠିଛି ।
ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଓ ଅବିରତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ରଥ ଟାଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ । କିଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଭିଡ଼ରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ତ ଆଉ କିଏ ବାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଫସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ହତାଶା । ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ହାତ ଲଗାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେବା । ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳ 9.30 ମିନିଟରେ ପୁଣି ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଏନେଇ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ । ସମ୍ପଦ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରା ଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ଆସନ୍ତି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ସେ ରଥଟାଣି ପାରି ନଥିଲେ । ତଥାପି ସେ ଆଜି ଟାଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ । ଗତକାଲି ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଲା ଯେ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲେ । ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବହୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା । ଚାରିଆଡ଼େ ବାରିକେଡ୍ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଠେଲା ପେଲା ଯୋଗୁଁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିଥିଲେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ବାରିକେଡ୍ ଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରି ନଥିଲେ । ବାରିକେଡ୍ ଡେଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ । ତେଵେ ରାତିରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ରଥଟଣା ହେବ ଏବଂ ସେ ରଥ ଟାଣିବେ । ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ରଥ ଟାଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନୁସୂୟା ରାଉତ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି " ସେ କାଲିଠାରୁ ହିଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ରଥ ଟାଣି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଓ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେ ରଥ ଟାଣି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଜି ସେ ରଥ ଟାଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାହାରକୁ ବାହିରିଥିଲେ । " ସରକାରଙ୍କୁ ସେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭଳି ଲାଗୁଛି । ସେମାନେ ଭିଭିଆଇପି ଭଳି କିପରି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନୁସୂୟା ।
ଗତକାଲି (ଗୁରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା । ସମସ୍ତ ରୀତି ନୀତି ସଂପନ୍ନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗଡ଼ିଥିଲା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ । ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରି, ସେଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ବଡ଼ଭାଇଙ୍କ ପରେ ଟଣାଯାଇଥିଲା ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ । ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଟକିଥିଲା । ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପରେ ଶେଷରେ ଗଡ଼ିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମାତ୍ର କିଛି ହାତ ଆଗକୁ ଯାଇ ସିଂହଦ୍ବାର ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା।
ଆଜି ତିନି ରଥକୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଶରଧାବାଲିକୁ ଟଣାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କେଉଁ ରଥ କେଉଠିଁ ଅଛନ୍ତି ?
- ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥ - ମାର୍କେଟ ଛକ
- ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ -ମରିଚିକୋଟ ଛକ
- ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ- ସିଂହଦ୍ବାର ନିକଟରେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ