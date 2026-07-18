ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜିଉ; କାଲିଠୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜିଉ; କାଲିଠୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଆଯାଇବ ।
Published : July 18, 2026 at 10:59 AM IST
Adapa Bije ପୁରୀ: ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଶରଧାବାଲିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ତାଳଧ୍ବଜ, ଦର୍ପଦଳନ ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ । ଆସନ୍ତାକାଲି(ରବିବାର) ଠାରୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପରେ ରଥରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯିବ । କୋଠ ସୁଆସିଆଁ ସେବକ ମାନେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚାର ବାନ୍ଧିବେ । ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯିବ । ପରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ , ବଡ଼ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯିବ । ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତା, ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିବେ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଭିତରେ ଭୋଗ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ସରିବା ପରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧାଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିବେ ।"
ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ।
ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ କ'ଣ ?
ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ଶ୍ରୀନୃସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥଲେ, ସେହି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳର ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଆଡ଼ କରି ଏହି ମଣ୍ଡପ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା । ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଏହି ମଣ୍ଡପକୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ମହାବେଦୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରତ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ବର୍ଷସାରା ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦିନେ ଦର୍ଶନରେ ସେହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶରଧାବାଲିରେ ଲାଗିଲା ତିନି ରଥ, କାଲି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ
ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ