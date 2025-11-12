ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୌଚାଳୟ: କେଉଁଠି ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କହିଲେ ପୌରପାଳିକା ।

Puri public toilet
ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2025 at 1:31 PM IST

4 Min Read
ପୁରୀ: ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ । ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଶୌଚାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ତେବେ ପୌରପାଳିକାର ଦାୟିତ୍ଵହୀନତାକୁ ସବୁ ମହଲରେ କଡା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ:
ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ । ଅନେକ ଶୌଚାଳୟକୁ ସଠିକ୍ ସଫେଇ କରାଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେଠାକୁ ଯିବା ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି । ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ, ସେଠାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ରୋଗ ନେଇ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ । ଦୈନିକ ଶୌଚାଳୟ ସଫେଇ ପାଇଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫେଇ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବଡଶଙ୍ଖରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ।

Puri toilet in unfunctional condition
ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
toilet near Puri beach in unfunctional condition
ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଅଧିକାଂଶ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା:

ସେହିପରି ଅନେକ ଶୌଚାଳୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ବଡଦାଣ୍ଡର ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଫଳରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ କାର ପାର୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ଏଠାରେ ସବୁ ଫ୍ଲୋରର ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ କାର ପାର୍କିଂରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେଠାରେ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।

toilet near Puri beach in unfunctional condition
ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ପାର୍କିଂ ପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ଅସୁବିଧା:

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଲାଇଟ ହାଉସ ଓ ଷ୍ଟେର୍ଲିନ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶୌଚ ହେବା ସହ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପରେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହିପରି ତାଳବଣିଆରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡିଛି । ପୁରୀ ସହର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୨ଟି ଶୌଚାଳୟ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଅଧା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିରହିଛି । ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ସେ ଗୁଡିକ ସଠିକ ଭାବରେ ସଫେଇ ହେଉନଥିବାରୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ ।

Puri toilet in unfunctional condition
ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ:

ସରକାର ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ସାମାନ୍ଯ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଶୌଚାଳୟଟିଏ ସଠିକ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ନ ଦେଇ ପାରିବାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରୀକୁ କିଭଳି ସରକାର ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ପୁରୀକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 'ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଗର୍ବ ଆମରି' ନାରା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା । ହେଲେ ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ରହିଯାଇଛି ।

Puri toilet in unfunctional condition
ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଶୌଚାଳୟକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅସନ୍ତୋଷ:

ପୁରୀକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିର୍ମଳା ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର । ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ପାର୍କିଂ, ବଡଦାଣ୍ଡ ଓ ବେଳାଭୂମିରେ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ । ଯାହାବି କିଛି ଅଛି ତାହା ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଯେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ । ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର । ଶୌଚାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ମହିଳାମାନେ ବେଶ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର।"

Puri municipality office
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁରିନ୍ଦର କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଶୌଚାଳୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା । ହେଲେ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ । ଯାହାବି ଅଛି କେତେକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ମହିଳାମାନେ ଶୌଚାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"

Puri toilet in unfunctional condition
ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)



ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ପିତାମ୍ବର ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ସପରିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡି ରଖିଲୁ । ହେଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବ ? ପାର୍କିଂ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ? ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ । ହେଲେ ଆମକୁ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଯାହାକି ଦୁଃଖ ର କଥା । ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"

Puri toilet in unfunctional condition
ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
toilet near Puri beach in unfunctional condition
ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

'ପୌର ପାଳିକାର ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗୁନି':

ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସାମାଜିକକର୍ମୀ ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ । ହେଲେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଅଳିଆ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ରହିଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ଶୌଚାଳୟ ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ । ବଡଦାଣ୍ଡ, ବେଳାଭୂମିରେ ଶୌଚାଳୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ । ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ଅନେକ ଶୌଚାଳୟ ସଫେଇ ହେଉନି । ଏଣୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହର ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି । ହେଲେ ପୌର ପାଳିକାର ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ।"

Puri toilet in unfunctional condition
ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

'ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ':
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରରେ ମୋଟ ୩୨ଟି ଶୌଚାଳୟ ଅଛି । ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏ ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କେତେକ ଶୌଚାଳୟ ଏବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏଗୁଡିକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଆଯିବ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ । ବେଳାଭୂମି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୌଚାଳୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପରେ ଠିକ କରିଦିଆଯିବ । ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଶୌଚାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ।"

Puri toilet in unfunctional condition
ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

PURI SHRI JAGANNATH TEMPLE
PURI TOURIST
PURI BEACH TOILET CONDITION
ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ
PURI TOILET ISSUE

