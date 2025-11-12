ପୁରୀରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୌଚାଳୟ: କେଉଁଠି ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କହିଲେ ପୌରପାଳିକା ।
ପୁରୀ: ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ । ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଶୌଚାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ତେବେ ପୌରପାଳିକାର ଦାୟିତ୍ଵହୀନତାକୁ ସବୁ ମହଲରେ କଡା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଶୌଚାଳୟ:
ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ । ଅନେକ ଶୌଚାଳୟକୁ ସଠିକ୍ ସଫେଇ କରାଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେଠାକୁ ଯିବା ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି । ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ, ସେଠାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ରୋଗ ନେଇ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ । ଦୈନିକ ଶୌଚାଳୟ ସଫେଇ ପାଇଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫେଇ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବଡଶଙ୍ଖରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ।
ଅଧିକାଂଶ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା:
ସେହିପରି ଅନେକ ଶୌଚାଳୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ବଡଦାଣ୍ଡର ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଫଳରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ କାର ପାର୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ଏଠାରେ ସବୁ ଫ୍ଲୋରର ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ କାର ପାର୍କିଂରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେଠାରେ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ।
ପାର୍କିଂ ପାଖରେ ଶୌଚାଳୟ ଅସୁବିଧା:
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଲାଇଟ ହାଉସ ଓ ଷ୍ଟେର୍ଲିନ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶୌଚ ହେବା ସହ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପରେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହିପରି ତାଳବଣିଆରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡିଛି । ପୁରୀ ସହର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୨ଟି ଶୌଚାଳୟ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଅଧା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିରହିଛି । ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ସେ ଗୁଡିକ ସଠିକ ଭାବରେ ସଫେଇ ହେଉନଥିବାରୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ:
ସରକାର ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ସାମାନ୍ଯ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଶୌଚାଳୟଟିଏ ସଠିକ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ନ ଦେଇ ପାରିବାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରୀକୁ କିଭଳି ସରକାର ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ପୁରୀକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ 'ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଗର୍ବ ଆମରି' ନାରା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା । ହେଲେ ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ରହିଯାଇଛି ।
ଶୌଚାଳୟକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅସନ୍ତୋଷ:
ପୁରୀକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିର୍ମଳା ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା । ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର । ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ପାର୍କିଂ, ବଡଦାଣ୍ଡ ଓ ବେଳାଭୂମିରେ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ । ଯାହାବି କିଛି ଅଛି ତାହା ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ଯେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ । ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର । ଶୌଚାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ମହିଳାମାନେ ବେଶ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର।"
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁରିନ୍ଦର କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଶୌଚାଳୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା । ହେଲେ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ । ଯାହାବି ଅଛି କେତେକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ମହିଳାମାନେ ଶୌଚାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ପିତାମ୍ବର ଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ସପରିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଲ୍ଟି ଲେବଲ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡି ରଖିଲୁ । ହେଲେ ଏଠାରେ ଥିବା ସବୁ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବ ? ପାର୍କିଂ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥା କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ? ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ । ହେଲେ ଆମକୁ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଯାହାକି ଦୁଃଖ ର କଥା । ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।"
'ପୌର ପାଳିକାର ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗୁନି':
ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସାମାଜିକକର୍ମୀ ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ । ହେଲେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସେଠି ଅଳିଆ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ରହିଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ ଶୌଚାଳୟ ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ । ବଡଦାଣ୍ଡ, ବେଳାଭୂମିରେ ଶୌଚାଳୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ । ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ଶୌଚାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ଅନେକ ଶୌଚାଳୟ ସଫେଇ ହେଉନି । ଏଣୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏହାଦ୍ଵାରା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହର ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି । ହେଲେ ପୌର ପାଳିକାର ନିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ।"
'ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ':
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରରେ ମୋଟ ୩୨ଟି ଶୌଚାଳୟ ଅଛି । ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏ ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କେତେକ ଶୌଚାଳୟ ଏବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏଗୁଡିକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଆଯିବ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ । ବେଳାଭୂମି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୌଚାଳୟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପରେ ଠିକ କରିଦିଆଯିବ । ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଶୌଚାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ।"
