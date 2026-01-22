ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇବା ଓ ବୋମା ମା଼ଡ ଧମକ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ; ଡ୍ରୋନ ଜବତ, ଯୁବକ ଗିରଫ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୋମାମାଡ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତୀକ ମିଶ୍ର (୩୦)ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Published : January 22, 2026 at 3:36 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇବା ଓ ବୋମା ମା଼ଡ ଧମକ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦଫାଶ କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଉଡୁଥିବା ଡ୍ରୋନକୁ ଜବତ କରିଛି । ତେବେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପରେ ଛାଡି ଦେଇଛି ।
ଏକତରଫା ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେଇ ବୋମାମାଡ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ
ଏକ ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ କହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୋମାମାଡ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ହେବ ବୋଲି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତୀକ ମିଶ୍ର (୩୦)ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦରଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଢ଼ଙ୍ଗରେ ।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତୀକ ମିଶ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକରେ ଜୁଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥଲେ । ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ କେଶ ନଂ 18 /26 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଜୁଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାମ୍ନୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗତ ୧୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏପରି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସିଗଲେ ।
ଡ୍ରୋନକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ମଧୁସୂଦନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ (୨୫) ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ସେ ଉଡାଉଥିବା ଡ୍ରୋନକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଉଛି । ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଘର କଟକ କାଜିଡିହ ଅଞ୍ଚଳରେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଇବା କଟକଣା ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଉଲଘଂନ କରି ମଧୁସୂଦନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ । ଏ ନେଇ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ନିକଟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ।
କେବେ ଆସିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଣ ରୋକିବା ଉପରେ ପୋଲିସ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ପାଉନି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପ୍ରେମୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଇ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ପରେ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭାଶିଷ