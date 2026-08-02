ପୁରୀ ପୋଲିସର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା; ୪,୮୭୪ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଫେରାଇଲା 'ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ'
ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ମିଳିଛି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା । ଗତ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୪୮୭୪ ଜଣ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 2, 2026 at 5:24 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ପରିବାର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୁନଃମିଳନ କରାଇବାରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ଗତ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୧୧୬୧ ଜଣ ଶିଶୁ ଓ ୩୭୧୩ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ଏନେଇ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ, ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ୪୮୭୪ ଜଣ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ସହ ପୁନଃମିଳନ କରାଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ୧୧୬୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଏବଂ ୩୭୧୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଏକ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ବରଂ ୪୮୭୪ଟି ପରିବାରର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି, ଆଶା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଏକ ମାନବିକ ପ୍ରୟାସର ସଫଳ ପରିଣାମ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଧାର ପଛରେ ରହିଛି ଜଣେ ମା'ର ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିବାର ସନ୍ତୋଷ, ଜଣେ ବାପାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଜଣେ ଶିଶୁର ନିଜ ପରିବାରକୁ ଫେରିବାର ଖୁସି ଏବଂ ଜଣେ ପରିବାରର ଜୀବନରେ ପୁଣିଥରେ ଆଲୋକ ଫେରି ଆସିବାର ଆନନ୍ଦ । ନିଖୋଜ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ 'ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ' ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଶାଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ।
ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ମାନବିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ଉଦ୍ଧାର ଏକ ପରିବାରର ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୁରୀ ପୋଲିସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇ ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 'ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ' ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଜାରି ରଖାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୁନଃମିଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୋଲିସର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।
ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ସମାନ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଙ୍ଗୀକାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବ । "ସେବା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମର୍ପଣ"ର ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ପୁରୀ ପୋଲିସ ସର୍ବଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସାକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ