ବେଆଇନ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ: ୧୮ଟି ମାମଲା, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ
ସୁରକ୍ଷିତ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 7, 2026 at 4:33 PM IST
ILLEGAL CRACKER SEIZED, ପୁରୀ: ବେଆଇନ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ । ୧୮ଟି ମାମଲା, ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ।ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ବେଆଇନ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗଚ୍ଛିତକରଣ ଓ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମୋଟ ୧୮ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଣ ଏବଂ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଟା ବାଣ, ଆତସବାଜି, ଏବଂ ବାଣ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପାଦାନ ରହିଛି ।
ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ । ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
- ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ବେଆଇନ ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ଓ ବାଣ ତିଆରି କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
- କେବଳ ଅନୁମୋଦିତ ଓ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ ନିରାପଦ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ବାଣ କିଣନ୍ତୁ ।
- ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
- କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗଚ୍ଛିତ କରିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ।
ପୁରୀ ପୋଲିସର ନିବେଦନ କରଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆସନ୍ତୁ, ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକ ସହରରୁ ଦୁଇ ଦିନରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଗତସିଂହପୁର ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଚଢାଉ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ବାଣ ଜବତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ