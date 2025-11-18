ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ପୁରୀରେ ଆଲର୍ଟ:ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସବୁ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସହର ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି।
Published : November 18, 2025 at 6:09 PM IST
ପୁରୀ:ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ । ଖାଲି ପୁରୀ ନୁହେଁ, ସବୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପଟରୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି। ପଡୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସହର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଛି । ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏସପି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ମେରାଇନ୍ ଥାନାରେ ନାହାଁନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ନାହିଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ମେରାଇନ୍ ଥାନା ରହିଛି। ତେବେ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀ ମରୁଡ଼ି, ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଅଭାବ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥାନାରେ ନଥିବାରୁ ଏହା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସେପଟେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କଡା ନଜର ରଖିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୁରୀ ସହର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ବରର ସାଲିଆ ସାହି, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଅନେକ ଘର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା, କହିଲେ ''ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇଦେବେ...''