ETV Bharat / state

ନିମ୍ନମାନର ଘିଅ, ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ପୁରୀରୁ ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଖଜା ଜବତ

ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ପୋଲିସର ରେଡ୍ । ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଘିଅ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ତିଆରି ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Police Khaja Godown Raid
ପୁରୀ ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢାଉ କଲା ପୋଲିସ, ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ନିମ୍ନ ମାନର ଖଜା ଜବତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 17, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢାଉ । ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ନିମ୍ନ ମାନର ଖଜା ଜବତ କଲା ପୋଲିସ । ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଛି । ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟାଉନ ପୋଲିସ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଜନ ଓ ମାପ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅତର୍କିତ ଚଢାଉ, ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ନିମ୍ନମାନର ଖଜା ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଭେଜାଲ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଖଜା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍‌ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ଭେଜାଲ ଖଜା ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

Oil that has not been changed for a long time
ବହୁ ଦିନ ଧରି ବଦଳାଯାଇନଥିବା ତେଲ (ETV Bharat Odisha)

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ:
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିନେମା ଲେନ୍, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଖଜା ଗୋଦାମ ଏବଂ କାରଖାନାରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଖଜାର ଗୁଣବତ୍ତା, ଓଜନରେ ହେରଫେର, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲାଇସେନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଭେଜାଲ କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ଖଜା ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଦୋଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Seized substandard Khaja
ଜବତ ନିମ୍ନମାନର ଖଜା (ETV Bharat Odisha)
ବିନା ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଖଜା ବିକ୍ରି:ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀର ଖଜା ବିଶ୍ଵ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଖଜା କିଣି ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଖଜା ତିଆରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା । ବହୁ ନିମ୍ନ ମାନର ତେଲ ଓ ଘିଅରେ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏଣୁ ପୋଲିସ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଖଜା ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା । ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖଜାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବିନା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ, ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଖଜା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
Police seized substandard Khaja.
ନିମ୍ନ ମାନର ଖଜା ଜବତ କଲା ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଢାଉ ଜାରି ରହିବ । ଆମେ ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ନିମ୍ନ ମାନର ଖଜା ଜବତ କରିଛୁ ~ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା

Khaja is being prepared using extremely low-quality ghee and in an unhygienic environment.
ଅତି ନିମ୍ନମାନ ଘିଅ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଖଜା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅଲୋଡ଼ା ! ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପରମ୍ପରା ?

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା: DJ ଉପରେ କଟକଣା, 20ରେ ଭସାଣି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଖଜା ଗୋଦାମ ଚଢାଉ
ପୁରୀ ଖଜା
ନିମ୍ନ ମାନର ଖଜା ଜବତ
KHAJA SHOPS PURI
PURI POLICE RAID

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.