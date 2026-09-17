ନିମ୍ନମାନର ଘିଅ, ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ପୁରୀରୁ ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଖଜା ଜବତ
ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ପୋଲିସର ରେଡ୍ । ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଘିଅ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ତିଆରି ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 17, 2026 at 5:29 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢାଉ । ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ନିମ୍ନ ମାନର ଖଜା ଜବତ କଲା ପୋଲିସ । ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଛି । ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟାଉନ ପୋଲିସ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଜନ ଓ ମାପ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଭେଜାଲ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଖଜା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ଭେଜାଲ ଖଜା ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ:
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିନେମା ଲେନ୍, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଖଜା ଗୋଦାମ ଏବଂ କାରଖାନାରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଖଜାର ଗୁଣବତ୍ତା, ଓଜନରେ ହେରଫେର, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲାଇସେନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଭେଜାଲ କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ଖଜା ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଦୋଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଢାଉ ଜାରି ରହିବ । ଆମେ ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ନିମ୍ନ ମାନର ଖଜା ଜବତ କରିଛୁ ~ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ