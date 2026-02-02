ETV Bharat / state

କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, ଦୁଇ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିବ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମହାମହିମ ମୁର୍ମୁ ତିନିଥର ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ୪ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ।

Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 2, 2026 at 9:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ । ୪ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ବେତ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ପୁରୀରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ୩୦ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସମେତ ୬ ଜଣ ଏସପି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ, ୨୫ ଜଣ ଡିଏସପି, ୩୩ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୦୦ ଜଣ ଏସଆଇ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବେ । ଏଥିସହିତ ସ୍ପେସାଲ୍ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍, ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁନିଟ୍, ଏନ୍ ଏସ୍ ଜି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିବେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହରକୁ ସିସିଟିଭିରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ହେଲିପ୍ୟାଡ ଠାରୁ ଲୋକ ଭବନ, ଲୋକ ଭବନ ଠାରୁ ଶ୍ବେତ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରାଯିବ । ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଲାଗିବ । ଏଣୁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକ ମାନେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନାକା ଲଗାଯାଇ ଜୋରଦାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଆଇପି ରୋଡ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସକାଳ ୭ ଟା ରୁ ୮ ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏଣୁ ୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟା ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ବାହାରେ ଏବଂ ଶ୍ବେତ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।

Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
4 ତାରିଖ ସକାଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଇ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାବତ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ବିପିନ ପତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସହିତ ଦୁଇଜଣ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପିଣ୍ଡଦାନ ସମେତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସାବତ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା । ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ର ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ପୁର୍ନଜନ୍ମ ମିଳିନଥାଏ । ଏଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ସହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ।
Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
"



ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଭଳି ସୂଚାରୁରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଧିକୃତ ପାଳିଆ ସେବାୟତ, କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଓ ଅଳ୍ପକିଛି ଅଧିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ।"

Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)



ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ସେ ତିନିଥର ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୪ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି ।

Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିତାଇବେ 6 ଦିନ

Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)
Puri Police Intensify Security
କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PRESIDENT MURMU ODISHA VISIT
PURI SP PRATEEK SINGH
PRESIDENT TOUR SECURITY
PRESIDENT DROUPADI MURMU
PRESIDENT PURI TOUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.