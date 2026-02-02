କାଲି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି, ଦୁଇ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିବ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମହାମହିମ ମୁର୍ମୁ ତିନିଥର ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ୪ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ।
Published : February 2, 2026 at 9:12 PM IST
ପୁରୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ । ୪ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ବେତ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ପୁରୀରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Puri, Odisha | On the visit of President Droupadi Murmu, Puri SP Prateek Singh says, " the president will visit puri on the 3rd and 4th. she will land by chopper in the evening. she will then stay overnight. the next day, she will visit the shri mandir...all arrangements… pic.twitter.com/2h5TLqmbHj— ANI (@ANI) February 2, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନାକା ଲଗାଯାଇ ଜୋରଦାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭିଆଇପି ରୋଡ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସକାଳ ୭ ଟା ରୁ ୮ ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏଣୁ ୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୬ଟା ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ବାହାରେ ଏବଂ ଶ୍ବେତ ଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଭଳି ସୂଚାରୁରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଧିକୃତ ପାଳିଆ ସେବାୟତ, କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଓ ଅଳ୍ପକିଛି ଅଧିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ।"
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ସେ ତିନିଥର ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ୪ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ