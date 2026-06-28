ETV Bharat / state

ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା

ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

DEVA SNANA PURNIMA FESTIVAL
ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 6:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସୁବିଧା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପୁରୀ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୋଲିସ, ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସବରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଏସପି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିବା କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ, ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନନ୍ତୁ । କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ । ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ନଜରରେ ରଖନ୍ତୁ । ବେଳାଭୂମିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ନିଜ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ । ହାଲୁକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖନ୍ତୁ।

puri police information
ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ଆପତକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ 112 କିମ୍ବା ଟୁରିଷ୍ଟ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ 6370967100 ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତାଳ ଥିବାବେଳେ କିମ୍ବା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ସଚେତନତା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ଥିବା କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘୋଷଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।



ସରକାରୀ ଲକର / ଡିପୋଜିଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା–୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରୀ ଲକର / ଡିପୋଜିଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ:

ଟେମ୍ପଲ ଅଫିସ ପଛପଟ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ମରିଚିକୋଟ ଛକ, ଟାଉନ ଥାନା, ମାର୍କେଟ ଛକ

puri police information
ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଲକର / ଡିପୋଜିଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅପିଲ କରିଛି ।


ପୁରୀ ପୋଲିସର WhatsApp Chatbot ନମ୍ବର 8763199400 ରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଜରୁରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ 112 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ।

ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ପୋଲିସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ 24×7 ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁସଂଗଠିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।"

TAGGED:

ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ୨୦୨୬
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା
PURI POLICE INFORMATIO
PURI SP PRATEEK SINGH
DEVA SNANA PURNIMA FESTIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.