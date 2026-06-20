ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ VIP ଦର୍ଶନ ନାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ; ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ, ୮ ଦଲାଲ ଗିରଫ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କିଛି ଦଲାଲ ରାଜ୍ଯ ବାହାରରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 20, 2026 at 12:43 PM IST
ପୁରୀ: ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଥିବା ଦଲାଲଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୮ ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସିଂହଦ୍ଵାର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଦ୍ବାରା ଗତ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଶଙ୍କର ବିଶ୍ବାଳ, ଅରୁଣ ପାତ୍ର, ବାବୁନି ମହାପାତ୍ର, ସର୍ବେଶ୍ଵର ରାଉତ, ରଣଜିତ ସାମନ୍ତରାୟ, ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ଉମାକାନ୍ତ ପାଢୀ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ VIP ଦର୍ଶନ କରାଇବା କହି କିଛି ଦଲାଲ ରାଜ୍ଯ ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ କିଛି ଦଲାଲ ଗଳା ବାଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ VIP ଦର୍ଶନ କରାଇବା କହି 500 ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିଲେ ।
ଏହି ଦଲାଲଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡି ଭକ୍ତମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଏହି ଦଲାଲ ମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିଲେ । ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ମିଡିଆରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଆସିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।
ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦଲାଲ୍ଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାରିକେଡରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ । ଅର୍ଥ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏଣୁ କେହି ଯଦି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ନାମରେ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭକ୍ତ ମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ । ଉକ୍ତ ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।" ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଲାଲମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ! ରାତିରେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା
ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା ବନସ୍ପତି ଘିଅ ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ