ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୩ ଗିରଫ

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Police Operation Clean
ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 8:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ । ଆସନ୍ତା ୨୯ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ସହ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଏବେ ପୋଲିସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Puri Police Operation Clean
ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ (ETV Bharat Odisha)

24 ଘଣ୍ଟାରେ 23 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇଲା ପୋଲିସ

ପଵିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅୟୋଜନ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୮ ଟି ମାମଲାରେ ୯ ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମେତ ୨୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟ ରୁ ୩ ଟି ଖଣ୍ଡା, ୪ ଟି ଛୁରୀ, ଲୁହାଛଡ , କଫ ସିରପ୍, ୭୫୦ ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ୍ ୨୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାମରେ ପୁର୍ବରୁ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିବା ପାଈଁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ।

Puri Police Operation Clean
ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଅପରାଧି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାହାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଜେଲ ପଠାଇବାର ଯୋଜନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା, ବାସେଳିସାହି ଥାନା, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା, ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଓ ତାଳବଣିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ୍ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି ୨୩ ଜଣ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।

Puri Police Operation Clean
ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ରଥଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନ ହେଲେ ଅପରାଧି ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ରେ ଅପରାଧ ଘଟାଇବେ। ଅନେକ ଅପରାଧୀ ଖୋଲାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅପରାଧିଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି। ସେ ନେଇ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଜ କରାଯାଉ। ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସପି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ। ଏହି ଭଳି କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଅପରାଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ’’।


ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ‘‘କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ତମାମ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହରରେ ୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଲେ ଅପରାଧ କମିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସେମାନେ ଜାମିନରେ ଆସି ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଅପରାଧିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଉଥିବାରୁ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଜାମିନ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି ଦୃଢ଼ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରଣାମ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅପରାଧି ମାନେ ଜେଲରେ ରହିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଜେଲରୁ ବେଲ ମିଳିବା ପରେ ପୁଣି ଅପରାଧ ଘଟାଇବେ’’।

Puri Police Operation Clean
ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ପୋଲିସ୍ କେବଳ ଛୋଟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି। ଅପରାଧିଙ୍କ କିଙ୍ଗପିନକୁ ପୋଲିସ୍ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉନି। ଫଳରେ ଅପରାଧ ଦମନ ଅଭିଯାନ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ଥାନା ଅଧିକ ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ଠିକରେ ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଇବାର କାମ ପୋଲିସ କରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ।

6 ମାସରେ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ 307 ଗିରଫ



ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ ୩୦୭ ଜଣ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କଫସିରପ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ୧୯ ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ୨୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବସାଧରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଦ୍ୟପାନ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ୬୨୩ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରକୁ ନେଇ ୧୪ ଟି ମାମଲାରେ ୨୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ୍ ମଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ୩୫୦ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ପୁରୀ ସହରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।


ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ରଥାଯାତ୍ରାକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ, ଅଘଟଣ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏଥି ପାଈଁ ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୩ ଜଣ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ୩୦୭ ଜଣ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି। ଅପରାଧିଙ୍କୁ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ଜାମିନ୍ ନ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କଡା ଦଫା ଲଗାଯାଇ କୋର୍ଟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯିବ। କେତେକ ପେସାଦାର ଅପରାଧିଙ୍କ ଜାମିନ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ସବୁ ପୋଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମନ୍ଵୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ଯ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଜୁନ ୩୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ':- ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ; ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATH YATRA PURI POLICE PREPARATION
PURI POLICE PREPARATION
PURI POLICE CRIME CONTROL
ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତି
PURI POLICE OPERATION CLEAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.