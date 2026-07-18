ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ, 103 ଲୁଟେରା ଗିରଫ

ପୁରୀ ପୋଲିସ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ 103 ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 203ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri police arrested 103 lootera
103 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 12:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ରଥଯାତ୍ରା ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସ୍ନାଚିଂ, ପକେଟମାରି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଅଭିଯାନ ସଫଳତାର ସହ ଚାଲୁ ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟି-ସ୍ନାଚିଂ ଟିମ୍ ଓ ସାଧା ପୋଷାକରେ ମୁତୟନ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ମୋଟ ୧୦୩ ଜଣ ସ୍ନାଚରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Puri police arrested 103 lootera
103 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ 103 ଲୁଟେରା ଗିରଫ

ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨୦୩ଟି ଲୁଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର, ସମୁଦ୍ରକୁଳ, ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଦିନରାତି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଉପକରଣ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନାର ସହାୟତାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି।

Puri police arrested 103 lootera
103 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ପୋଲିସର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଫଳରେ ସ୍ନାଚିଂ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ପର୍ସ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ନିବେଦନ

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ନାଚିଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୀ ପୋଲିସ ଭକ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସ୍ନାଚିଂ ଭଳି ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ଏହି କଠୋର ଅଭିଯାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଜାରି ରହିବ। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋହଳ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜିଉ; କାଲିଠୁ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ ସହ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନସମୁଦ୍ର, ରଥାରୁଢ଼ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

RATH YATRA LIVE UPDATE
RATH YATRA SNATCHING OPERATION
JAGANNATH RATH YATRA
ରଥଯାତ୍ରା 2026 ଲୁଟେରା ଗିରଫ
SNATCHER ARRESTED RATH YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.