ରାଜପଥରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିଲେ, ୬ ହାଇୱେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ୧୩ଟି ସୁନା ଚେନ୍, ଗୋଟେ ସୁନା ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଦୁଇହଳ କାନଫୁଲ ଏବଂ ଲକେଟ୍ ସହିତ ନଗଦ ୩,୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ, ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 14, 2026 at 8:50 AM IST
ପୁରୀ: ହାଇୱେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜରେ ପଡିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ । ଅପରାଧ ଦମନ ଅଭିଯାନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ୬ ହାଇୱେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୩ଟି ସୁନା ଚେନ ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । 2 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ସମ୍ପୂୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଧରିପଡିଲେ ହାଇୱେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ:
ଏହି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସୁନା ଚେନ ସହ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲ (୨୪) ଓ ସେକ୍ ଲିୟାକତ (୩୦) କୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଥିବା ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ପୁରୀ ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍, ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ହାଇୱେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟିବା ସହ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ୧୩ ଟି ସୁନା ଚେନ୍, ଗୋଟେ ସୁନା ବ୍ରେସ ଲେଟ୍, ଦୁଇହଳ କାନଫୁଲ ଏବଂ ଲକେଟ୍ ସହିତ ନଗଦ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ୯ ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ହାଇଓ୍ବେରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ, ଭ୍ୟାନିଟ ଛିନତାଇ କରି ଫେରାର ମାରୁଥିଲେ । ସୁନା ସାମଗ୍ରୀ ନୟାଗଡ଼ ଓ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାରେ ୧୫ ଟି ମାମଲା ରହିଛି ।"
ଅପରାଧ ଓ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍:
ଗଣେଶ ପୂଜା ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକରେ ସିସିଟିଭି ସ୍ଥାପନ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପୂଜା ସମୟରେ ଅପରାଧ ଓ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।
ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେବା ସହ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସ୍ବେଛାସେବୀ ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ । ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଡିଜେ ବଜାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ RI ଓ ARI
ପୁରୀକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସର ଉଦ୍ୟମ; ପେଣ୍ଠକଟାରୁ ବିପୁଳ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଦୁଇ ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ