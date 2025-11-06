ETV Bharat / state

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଛି ଅପରେସନ 'ଚକ୍ର', କେବେ ଧରାପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍‌ ?

ପୁରୀକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଚାଲିଛି 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' । କେବେ ଧରା ପଡ଼ିବ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍‌ ?

Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra
Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Operation Chakra ପୁରୀ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ କରୁଛି 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' । ପୁରୀକୁ ନିଶା ଓ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀର ନୂତନ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିବା ଆଇପିଏସ ପ୍ରତୀକ ସିଂ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ 'ଚକ୍ର' । ବଛା ବଛା ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । ଏହି ଟିମ୍ ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କଡା ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜବତ କରିବା ସହ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସବୁ ଅପରାଧର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ନିଶା । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା ସେବନ କଲେ ସେ ସବୁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ । ଫଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ରୋକ୍ ନେଇ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ । ପୁରୀରେ ନୂଆ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେବା ପରେ ପ୍ରତୀକ ସିଂ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' ଜରିଆରେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ ।"

Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra (ETV Bharat)

'କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିୟମିତ ହେବା ଦରକାର':

ତେବେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ କିଛି ମାସରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ବର୍ଷ ତମାମ ନିୟମିତ ହେବା ଦରକାର । କାରଣ ପୁରୀ ହେଉଛି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ । ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପୁରୀ ସହରରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ଅପରେସନ ଚକ୍ର ଜାରି ରହେ ତେବେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ । ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ୍ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପରେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।

Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra
Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra (ETV Bharat)
ବ୍ରାଉନସୁଗରର ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍‌କୁ ଧରିବାକୁ ଦାବି:

ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ, ନିଶା ବେପାରୀ ଗିରଫ ହେଉନାହାନ୍ତି । ପୁରୀ ସହର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବେପାରୀ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ନିଶା ବେପାରୀକୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନାହିଁ । କେବଳ ବେପାରୀଙ୍କ ମୋହର ସାଜିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧରାପଡୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଉନସୁଗାର୍ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ପୋଲିସ କେତେକ ପେଶାଦାର ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗିରଫ କରୁଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀ ପୋଲିସର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି କି ? ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।"

Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra
Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra (ETV Bharat)

ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବ୍ରାଉନସୁଗରର ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍‌କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଛୋଟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି । ଫଳରେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ । ଅନେକ ନିଶା ବେପାରୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଚାପରେ ପଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା କାରବାରରେ ବାରମ୍ବାର ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାଉଁସେଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଫଳରେ ସେମାନେ ଏହି ନିଶା କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ।

Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra
Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra (ETV Bharat)



କିଙ୍ଗପିନ୍‌କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ:

ପୁରୀ ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଏକ ମାସରେ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରକୁ ନେଇ ୪୧ ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୨୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୧ କିଗ୍ରା ୨୭୬ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କିଛି ନିଶା ବେପାରୀ ପୁରୀ ସହରକୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗରର କିଙ୍ଗପିନ୍‌କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।

Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra
Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜମି ଡିଲ୍‌ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ: ୮୦ ଲକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ, ୪୦ ଲକ୍ଷରେ ଛାଡିଲେ, 4 ଗିରଫ

ମାଲକାନଗିରିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୭ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ୩ ମାଫିଆ ଗିରଫ

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ଅପରାଧ ଓ ନିଶା କାରବାର କମାଇବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଅପରେସନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି । ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଜଣ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗାରର କିଙ୍ଗପିନ୍‌କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି । NDPS ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶା କାରବାର ଓ ଅପରାଧ ରୋକିବା ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।"

Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra
Puri Police Anti Narcotics Drive Operation Chakra (ETV Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI POLICE ACTION AGAINST CRIME
PURI POLICE ANTI NARCOTICS DRIVE
CRIME DRUG TRAFFICKING PURI
ପୁରୀ ଅପରେସନ ଚକ୍ର
PURI OPERATION CHAKRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.