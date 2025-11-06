ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଛି ଅପରେସନ 'ଚକ୍ର', କେବେ ଧରାପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ?
ପୁରୀକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଚାଲିଛି 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' । କେବେ ଧରା ପଡ଼ିବ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ ?
Published : November 6, 2025 at 8:43 PM IST
Operation Chakra ପୁରୀ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ କରୁଛି 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' । ପୁରୀକୁ ନିଶା ଓ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀର ନୂତନ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିବା ଆଇପିଏସ ପ୍ରତୀକ ସିଂ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ 'ଚକ୍ର' । ବଛା ବଛା ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ । ଏହି ଟିମ୍ ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କଡା ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜବତ କରିବା ସହ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସବୁ ଅପରାଧର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ନିଶା । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା ସେବନ କଲେ ସେ ସବୁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ । ଫଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା, ଚୋରି, ଡକାୟତି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ରୋକ୍ ନେଇ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ । ପୁରୀରେ ନୂଆ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେବା ପରେ ପ୍ରତୀକ ସିଂ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' ଜରିଆରେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ ।"
'କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିୟମିତ ହେବା ଦରକାର':
ତେବେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ କିଛି ମାସରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ବର୍ଷ ତମାମ ନିୟମିତ ହେବା ଦରକାର । କାରଣ ପୁରୀ ହେଉଛି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ । ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପୁରୀ ସହରରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ଅପରେସନ ଚକ୍ର ଜାରି ରହେ ତେବେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ । ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ୍ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପରେ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।
ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ, ନିଶା ବେପାରୀ ଗିରଫ ହେଉନାହାନ୍ତି । ପୁରୀ ସହର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବେପାରୀ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ନିଶା ବେପାରୀକୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନାହିଁ । କେବଳ ବେପାରୀଙ୍କ ମୋହର ସାଜିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧରାପଡୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଉନସୁଗାର୍ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ । ପୋଲିସ କେତେକ ପେଶାଦାର ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗିରଫ କରୁଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗର ବେପାରୀ ପୋଲିସର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି କି ? ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।"
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବ୍ରାଉନସୁଗରର ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଛୋଟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି । ଫଳରେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ । ଅନେକ ନିଶା ବେପାରୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଚାପରେ ପଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା କାରବାରରେ ବାରମ୍ବାର ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କାଉଁସେଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଫଳରେ ସେମାନେ ଏହି ନିଶା କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ।
କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ:
ପୁରୀ ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଏକ ମାସରେ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାରକୁ ନେଇ ୪୧ ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୨୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ୧ କିଗ୍ରା ୨୭୬ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କିଛି ନିଶା ବେପାରୀ ପୁରୀ ସହରକୁ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗରର କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜମି ଡିଲ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ: ୮୦ ଲକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ, ୪୦ ଲକ୍ଷରେ ଛାଡିଲେ, 4 ଗିରଫ
ମାଲକାନଗିରିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୭ କୋଟିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ୩ ମାଫିଆ ଗିରଫ
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ଅପରାଧ ଓ ନିଶା କାରବାର କମାଇବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଅପରେସନରେ ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି । ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଜଣ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଆସୁଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗାରର କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି । NDPS ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶା କାରବାର ଓ ଅପରାଧ ରୋକିବା ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।"