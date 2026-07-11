ETV Bharat / state

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଠକେଇକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଜାଗ, ୨୩୮ଟି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ଲକ୍

ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା-୨୦୨୬କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବାବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ। ବିଶେଷକରି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ନାଁରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ କବଳରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚକୃତ ହୋଟେଲ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୩୮ଟି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ୱେବପେଜ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି।

ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (ETV Bharat Odisha)

ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସହରର ୭୭ଟି ହୋଟେଲର ଅଧିକୃତ Google ଲିଙ୍କ୍, ୱେବସାଇଟ୍, ଇ-ମେଲ୍ ଠିକଣା, ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସିଧାସଳଖ ହୋଟେଲ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ।

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେତେକ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍, Google Business Profile, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜ୍, WhatsApp ନମ୍ବର ଓ ନକଲି UPI QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପୈଠ ପରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ହେଉନଥିବା କିମ୍ବା ଠକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (ETV Bharat Odisha)
  • ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ପରାମର୍ଶ

ପୁରୀ ପୋଲିସ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯାଞ୍ଚକୃତ ହୋଟେଲ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟ୍, ଇ-ମେଲ୍ ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ବୁକିଂ କରିବାକୁ କହିଛି। କେବଳ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ନ ପଠାଇବା, ପେମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲର ନାମ, ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ/UPI ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ପଠାଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ଦାମର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ୍ ରସିଦ ଓ ଇ-ମେଲ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (SP PURI/SOCIAL MEDIA)

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା, ପୁରୀ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କିମ୍ବା ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (ETV Bharat Odisha)
  • ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସତର୍କବାଣୀ

ହୋଟେଲ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟ୍ରିର ମ୍ୟାନେଜର ଅଭୟ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ ଦାମରେ ଭଲ ରୁମ୍ ମିଳିବାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକିଂ କରିବା ସହ ହୋଟେଲର ଅଧିକୃତ ଇ-ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍। କେବେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ପଠାଇ ହୋଟେଲର ଅଧିକୃତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହିଁ ପଇଠ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ହୋଟେଲ ନାମରେ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇବର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ନଜର ରଖୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଉପେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଠକେଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ବୈଠକ କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସିଧାସଳଖ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (ETV Bharat Odisha)
  • କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବଡ଼ ଅଭିଯାନ

ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇବର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ରୁ ଜୁନ୍ ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୨୧୨ଟି ନକଲି ହୋଟେଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ୨୬ଟି ନକଲି ୱେବପେଜ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ୨୩୮ଟି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ୱେବପେଜ୍ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଜୁନ୍ ମାସରେ ୫୦ଟି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ୨୬ଟି ୱେବପେଜ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (ETV Bharat Odisha)

ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। କମ୍ ଦାମରେ ରୁମ୍, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୁକିଂ ଓ ବଡ଼ ରିହାତିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି। ପୂରା ଟଙ୍କା UPI, ୱାଲେଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବା ପରେ ନକଲି ରସିଦ ଦିଆଯାଉଛି। Googleରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ନଜରକୁ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏହି ଠକେଇର ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ଥାନ, କେରଳ, ମୁମ୍ବାଇ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜାମତାରା, ହରିୟାଣାର ମେୱାଟ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୦ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (ETV Bharat Odisha)
  • ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର

ଚଳିତ ମାସର ୧୦ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପୁରୀର ପ୍ରାୟ ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲ ନାମରେ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ୩୫୦ଟି ହୋଟେଲକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। SSL ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (ETV Bharat Odisha)
  • ପୁରୀ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ସଚିନ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିଥିଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ନାଁରେ ସାଇବର ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୁରୀ ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନକଲି ୱେବସାଇଟ୍ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଉଛି।

RathYatra hotel booking cyber fraud
ପୁରୀର ୧୨ ଶହ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପୁରୀ ସାଇବର୍ ପୋଲିସର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର, ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 1930ରେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। (SP PURI/SOCIAL MEDIA)

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ WhatsApp ଚାଟ୍‌ବଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହୋଟେଲ ଭଡ଼ା ଅଯଥା ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା-୨୦୨୬ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପୁରୀ ପୋଲିସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ସଚିନ ପଟେଲ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଯାଞ୍ଚ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI POLICE
RATH YATRA 2026
CYBER FRAUD
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଠକେଇ
RATHYATRA HOTEL BOOKING CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.