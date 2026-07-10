ETV Bharat / state

ବୋତାମ୍‌ରେ ଝଲସୁଛି ତିନି ରଥ, ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପିପିଲିର ଯୁବ କାରିଗର ଅକ୍ଷୟ

ପିପିଲି ଦର୍ଜିସାହିର ଯୁବ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ପୋଷାକ ବୋତାମ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ତିନି ରଥର ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Puri Pipili Chandua Artist Akshay Mahapatra Made Chariots Using Button
ବୋତାମ୍‌ରେ 3 ରଥ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 7:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Chariots in Button ନିମାପଡ଼ା: ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ । ଏହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବନା, ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ । ଏହି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ନିଜର ନିଆରା ଶୈଳୀ ଓ ଅସାଧାରଣ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ତିନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଦର୍ଜିସାହିର ଯୁବ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ।

ବୋତାମ୍‌ରେ 3 ରଥ (ETV Bharat)

ସାଧାରଣତଃ ପୋଷାକରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋତାମ୍‌ରେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରେ, ତାହା ବୋଧହୁଏ କେହି କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିନଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ।

ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ୫,୭୨୦ଟି ବୋତାମ୍‌:

ପିପିଲି କହିଲେ ଆଖି ଆଗକୁ ଚାଲିଆସେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପିପିଲି ମାଟିରୁ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଏମିତି ବିସ୍ମୟକର କଳାକୃତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁବ କାରିଗର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ୫ ହଜାର ୭ ଶହ ୨୦ଟି ବୋତାମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦର୍ପଦଳନ ରଥର ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଲାଲ୍, ହଳଦିଆ, ନୀଳ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋତାମ୍‌କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସଜାଇ ସେ ଏହି ତିନି ରଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ରଥର ଚକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳସ, ଧ୍ୱଜା ସବୁକିଛି ଏହି ବୋତାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି ।

Puri Pipili Chandua Artist Akshay Mahapatra Made Chariots Using Button
ବୋତାମ୍‌ରେ 3 ରଥ (ETV Bharat)

କଳାରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପ୍ରୟାସ :

ଏହି କଳାକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣରେ ଝଲସୁଛି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତି । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚମତ୍କାରିତା କିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ । ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ । ଗତ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ କଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏକ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ । ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତି ବ୍ୟାପକ । ନିଜର ଏହି ଅନନ୍ୟ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

Puri Pipili Chandua Artist Akshay Mahapatra Made Chariots Using Button
ବୋତାମ୍‌ରେ 3 ରଥ (ETV Bharat)

ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୋତାମ୍‌ରେ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାର ୭୨୦ ଟି ବୋତାମ୍ ବ୍ୟବାହର ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବଟମ, ଜରି, ସୋଲ, ଲାଗିଛି । ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ସାରଥୀ ଅଛି, ଚାରମାଳ ବି ଅଛି । ମୁଁ ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ବହୁତ ଖୁସି ।"

Puri Pipili Chandua Artist Akshay Mahapatra Made Chariots Using Button
ବୋତାମ୍‌ରେ 3 ରଥ (ETV Bharat)

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି ଦେଢ଼ ମାସ ସମୟ:

ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ଜଣେ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର । ସେ ୬-୭ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ କାଠରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଧାନ, ସୋଲ, ଦିଆସିଲ କାଠି, ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ବୋତାମ୍‌ରେ ରଥ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତିଆରି କାମରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ।

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ହଇଠଛନ୍ତି ସମ୍ମାନିତ:

ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେମିତି ରଥ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି ମନରେ ଭାବନା ଆସେ ଏବଂ ତିଆରି କରିଥାଏ । ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ମୋତେ ପୁରଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ନିର୍ମାଣ ରଥ ଦେଇଥିଲି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ।"

Puri Pipili Chandua Artist Akshay Mahapatra Made Chariots Using Button
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର (ETV Bharat)


ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସଫଳତାର ପଛରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ:

ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତାର ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ । ରଥ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବୋତାମ୍ ବାଛିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ସଜାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ମାଆ ସଞ୍ଜୁଲତା, ପୁଅର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହସ ସାଜିଛନ୍ତି ।

Puri Pipili Chandua Artist Akshay Mahapatra Made Chariots Using Button
ବୋତାମ୍‌ରେ 3 ରଥ (ETV Bharat)

ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ମାଆ ସଞ୍ଜୁଲତା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଥ ନିର୍ମାଣ କରେ । ଏବର୍ଷ ବୋତାମ୍‌ରେ ରଥ ତିଆରି କରିଛି । ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି । ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି । ଆମର ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ଘର । ଆମ ଘରୁ ପତିତପାବନଙ୍କ ହାତୀ ବେଶ ବାହାରେ । ଦିନରେ ପୁଅ ଦୋକାନ ଯାଏ । ରାତିରେ ଫେରିଲେ ରଥ ତିଆରି କରିଥାଏ । ବହୁତ ଜାଗାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।"

ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସା:

ବୋତାମ୍ ଭଳି ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଭଳି ଭବ୍ୟ ରଥ ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରି ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ମନରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ସଂସାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା କଳାକୃତି କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁନାହିଁ, ବରଂ ଆଜିର ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ।

Puri Pipili Chandua Artist Akshay Mahapatra Made Chariots Using Button
ବୋତାମ୍‌ରେ 3 ରଥ (ETV Bharat)

ପତିତପାବନ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ରଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଏ ବର୍ଷ ବୋତାମ୍‌ରେ ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ । ପିପିଲି ନିର୍ବାଚମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ । ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରନ୍ତୁ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ନୂତନ ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ।"

Puri Pipili Chandua Artist Akshay Mahapatra Made Chariots Using Button
ବୋତାମ୍‌ରେ 3 ରଥ (ETV Bharat)

କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପିପିଲି । ଏହି ପିପିଲି ଦର୍ଜିସାହିର ଯୁବକ ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି । ନିଜର ଦେଢ଼ ମାସର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତିକୁ ସାଉଁଟି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଅପୂର୍ବ ରଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କିଛି ଏଭଳି ଅଟକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶାଳ ରଥ, ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଉଡ଼ି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ବ୍ରେକ୍

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗେ ୪ ଟନ୍ ଲୁହା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା ସେବକ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

TAGGED:

RATH MADE IM BUTTON
PIPILI CHANDUA ARTIST AKSHAY
ବୋତାମ ରଥ
ପିପିଲି ଅକ୍ଷୟ ମହାପାତ୍ର ରଥ
BUTTON RATH PURI PIPILI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.