ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା
ପୁରୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଦାବି । ଅମାନିଆ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଦାୟି କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 6, 2026 at 6:59 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ଯ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ତେବେ ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଟୋ, କାର୍, ବାଇକ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସେପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଅମାନିଆ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଦାୟି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ । ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରୁଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ବିଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୀ ସହରରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ହେଲେ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀ ନେବାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଛି । ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଟୋ ପାର୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ଅବଗତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ । ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ମାସିକିଆ ଚାନ୍ଦା ନେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲଘଂନ ସମେତ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଏକ ରକମ ପୁରୀ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । "
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ଯରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମରେ ଫସିଯାଉଥିବାରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି । ତେବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ପୁରୀ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଓ ରାସ୍ତା ଘାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆଗକୁ ରଥ ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି । ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ହୋଟେଲକୁ ଯାତ୍ରୀ ଆଣୁଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ।ଏହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ପୁରୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ସାହି ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ । ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଯାତାୟାତ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । "
ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଗାଣ୍ଡୁଆ ଚଉରା ଛକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ, ବାଲୀସାହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ଵାର ରାସ୍ତାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ରବିବାର ଓ ଅନ୍ୟ ଛୁଟି ଦିନ ଗୁଡିକରେ ପୁରୀ ସହରରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଉଛି । ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ପାଇଁ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାରର ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଥିବ ବେଳେ ପୁରୀ ସହରରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଗାମୀ ୧୦୦ ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକନାଥ ରୋଡ, ବାଲିସାହି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରାସ୍ତା, ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହି ରାସ୍ତା, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକରୁ ସିଟି ରୋଡ ଦେଇ ଭୂଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଦିଗ ବାରେଣି ଛକଠାରୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ଛକ ଯାଏ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର ୨୦୨୪ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ୨ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ଆଗେଇ ପାରୁନି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ କି ନାହିଁ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଗଳିରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ତେବେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ ସହ ଏନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ସହି ଗଳି ରାସ୍ତାକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ କରିଦେଇଛୁ । ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପରେ 'ନୋ-ଗୋ ଜୋନ୍' ଭାବେ ଦେଖାଦେଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ ନାହିଁ । ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅମାନିଆ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ ସହ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା କରି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିବା ରାସ୍ତା ଓ ସ୍ଥାନର ସୂଚନା ଗୁଗୁଲ ଜରିଆରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପାର୍କିଂ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୧୦୦ ଜଣ ଟ୍ରାଫିକ ୱାର୍ଡନ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍କିଂରୁ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଲଇଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କରାଯାଇ ଭିଡ଼ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରଖାଯିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ