ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି, ପଡିନି ପ୍ରଶାସନର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି !
ପେଣ୍ଠକଟାରେ ବହୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରନ୍ତା । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 10, 2026 at 4:32 PM IST
Penthakata Beach ପୁରୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମିର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ ଏଥିପାଇଁ ବେଳାଭୂମି ଗୁଡିକୁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ ପୁରୀର ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେପରି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପେଣ୍ଠକଟା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପେଣ୍ଠକଟା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ:
ପୁରୀ ସହର ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ । ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପୁରୀ ଆଇଟିଆଇ ସମେତ ବହୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ଅନେକ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ବଡ ବଡ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଭେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏଠାରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି:
ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ବେଳାଭୂମି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ସେଠାରେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବେଳାଭୂମି ପ୍ରଦୂଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ବେଳାଭୂମି ଆବର୍ଜନାମୟ । ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ପେଣ୍ଠକଟା ବାସିନ୍ଦା ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ସହର ପୁରାତନ ବେଳାଭୂମି ହେଉଛି ପେଣ୍ଠକଟା ଓ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି । ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । କାରଣ ପେଣ୍ଠକଟା ଓ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମି ବେଶ୍ ଶାନ୍ତ ଓ ନିରୋଳା ବାତାବରଣ ଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ବିଚ୍ ବିକାଶ ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାର କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି । ଫଳରେ ଏହି ବେଳାଭୂମି ଆବର୍ଜନାରେ ପରିଣତ ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବିଚ୍ ପାଲଟିଗଲା । ଯଦି ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରଣ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ।’
ବିକାଶ ହେଲେ ଉପକୃତ ହେବେ...
ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳଟି ଯଦି ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପିଙ୍କ୍ ହାଉସ ଓ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯୋଗୁ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି । ଯଦି ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ହୁଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ ବେଳାଭୂମି:
ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରଣ ହେଲେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ । ପେଣ୍ଠକଟା ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ୭ କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତି କରଣ କରାଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ତେଣୁ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପେଣ୍ଠକଟା ବାସିନ୍ଦା ଓ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ।
ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କୁହନ୍ତି, ‘କେବଳ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି କରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ହୋଇପାରିନି । ଯଦି ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯାଇ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହା ହେଲେ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଚ୍ କାର୍ଯ୍ଯ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବ । ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ମାନେ ଦୋକାନ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ । ପେଣ୍ଠକଟାରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବସ୍ତିକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇ ଏକ ଟୁରିଜିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇପାରିବ । ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଚାଲି ଚଳଣିକୁ ଦେଖି ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ ।’
ବିକାଶ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି...
ପେଣ୍ଠକଟା ବିଚ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଷ୍ଟରଲିନ ବେଳାଭୂମି ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଷ୍ଟରଲିନ ବେଳାଭୂମି ଓ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି । ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ୱାଚ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଦକ୍ଷ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ