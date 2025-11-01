ETV Bharat / state

କାଲିଠୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

PURI PANCHUKA 2025
PURI PANCHUKA 2025 (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 5:35 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ । ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

କାଲିଠୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ (ETV Bharat Odisha)

ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ବଡଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କେବଳ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ପଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ଵାରରେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଛାୟାପ୍ରଦ ସେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

PURI PANCHUKA 2025
PURI PANCHUKA 2025 (ETV Bharat Odisha)



ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଭକ୍ତ:

ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର୍ ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶର ଶେଷ ଦିବସ । ଅସନ୍ତକାଲି ଠାରୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ଓ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ତେବେ ଚଳିତ ପଞ୍ଚୁକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ପରେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ଭକ୍ତ ।"

PANCHUKA DARSHAN ARRANGEMENTS IN PURI
PANCHUKA DARSHAN ARRANGEMENTS IN PURI (ETV Bharat Odisha)



କିପରି ହୋଇଛି ସୁୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ପଞ୍ଚୁକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଏଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାରରୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇ କେବଳ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ଵାରରେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାହାର୍ କାଠ ନିକଟରେ ଦର୍ଶକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କାହାରିକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"

PANCHUKA DARSHAN ARRANGEMENTS IN PURI
PANCHUKA DARSHAN ARRANGEMENTS IN PURI (ETV Bharat Odisha)



ଏପରି କହିଲେ ସେବାୟତ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଚୁକରେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ସେନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ୫ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତିଥି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ୪ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେବଳ ସିଂହ ଦ୍ଵାରରେ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ବାହାର୍ କାଠ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରସାଦ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସେନେଇ ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"

PURI JAGANNATH TEMPLE
PURI JAGANNATH TEMPLE (ETV Bharat Odisha)



ଏପରି କହିଲେ ହବିଷ୍ୟାଳି ବ୍ରତଧାରୀ ମାଆ:

ସେହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳି ମାଆମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଈ ଦାମୋଦର ପୂଜା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲୁ । ପଞ୍ଚୁକ ସବୁ ଦିନ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ । ପୁରୀରେ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କ ସହ ରହି ହବିଷ୍ୟ ବ୍ରତ କରୁଛୁ । ଆମକୁ ଏହା ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ସବୁ ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରିବୁ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା । ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ । ତାଙ୍କରି କୃପା ଆମ ଉପରେ ଥାଉ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଁଳା ନବମୀ: ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ମା' ରାଧାରାଣୀ, ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ବ୍ରଜବାସୀ - ANLA NAVAMI 2025

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି, ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ପାଟବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ ବଳଦେବଜୀଉ - PATA BASTRA SENT RITUALS


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : November 1, 2025 at 5:59 PM IST

TAGGED:

PURI JAGANNATH TEMPLE RITUALS
PANCHUKA DARSHAN ARRANGEMENTS
CROWD MANAGEMENT JAGANNATH TEMPLE
PANCHUKA ARRANGEMENTS PURI
PURI PANCHUKA 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.