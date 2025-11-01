କାଲିଠୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
Published : November 1, 2025 at 5:35 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 5:59 PM IST
ପୁରୀ: ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ । ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବଡଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କେବଳ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ପଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ଵାରରେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଛାୟାପ୍ରଦ ସେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଭକ୍ତ:
ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର୍ ସାହୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶର ଶେଷ ଦିବସ । ଅସନ୍ତକାଲି ଠାରୁ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ଓ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି । ତେବେ ଚଳିତ ପଞ୍ଚୁକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାହାର କାଠରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ପରେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ଭକ୍ତ ।"
କିପରି ହୋଇଛି ସୁୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ପଞ୍ଚୁକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଏଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାରରୁ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଦେଇ କେବଳ ସିଂହ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ଵାରରେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ । ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାହାର୍ କାଠ ନିକଟରେ ଦର୍ଶକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ କାହାରିକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟି ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ଏପରି କହିଲେ ସେବାୟତ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଚୁକରେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ସେନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ୫ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୪ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ତିଥି କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ୪ ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେବଳ ସିଂହ ଦ୍ଵାରରେ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ବାହାର୍ କାଠ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମହାପ୍ରସାଦ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସେନେଇ ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ଏପରି କହିଲେ ହବିଷ୍ୟାଳି ବ୍ରତଧାରୀ ମାଆ:
ସେହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳି ମାଆମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଈ ଦାମୋଦର ପୂଜା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲୁ । ପଞ୍ଚୁକ ସବୁ ଦିନ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ । ପୁରୀରେ ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କ ସହ ରହି ହବିଷ୍ୟ ବ୍ରତ କରୁଛୁ । ଆମକୁ ଏହା ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ସବୁ ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମେ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରିବୁ । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା । ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ । ତାଙ୍କରି କୃପା ଆମ ଉପରେ ଥାଉ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ