ETV Bharat / state

ପୁରୀ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାଳ ମାଳ ସମସ୍ୟା: ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି

ପୁରୀରେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଯାଇ ଅକାଳରେ ଯାଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଜୀବନ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଦାବି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Panchatirtha
ପୁରୀ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 2:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Panchatirtha Security Measures ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଥିବା ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି । ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଯାହାର ସଦ୍ଯତମ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ, ଯେଉଁଠି ଗତ 8 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ପୁରୀ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ (ETV Bharat)

ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପବିତ୍ର ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ଆସି ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ସେହି ଆଶା ଏବେ ମଉଳିଯାଇଛି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

puri pancha tirtha ponds
ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଶିଉଳି (ETV Bharat)

ଅସୁରକ୍ଷିତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ! :

ଗତ ଶନିବାର ପବିତ୍ର ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଜଣେ ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପୁରୀ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ , ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ଯ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

puri pancha tirtha ponds
ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ଭକ୍ତ (ETV Bharat)
ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା !

ପୁରୀରେ ଥିବା ସବୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ । ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଭଲ ପାହାଚ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଲୋକମାନେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ପାହାଚରେ ଲାଗିଥିବା ଶିଉଳି ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଇନାହିଁ । ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ଓ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ । ପାଣିରେ କୌଣସି ଲୋକ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ କୌଣସି ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି:

ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ୍ । ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ହେବା ଉଚିତ । ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍‌ । ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭଲ ପାହାଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ କିଭଳି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।"

puri pancha tirtha ponds
ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଶିଉଳି (ETV Bharat)

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ । ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକର ଶିଉଳି ସଫେଇ ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସି ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ପୋଖୋରୀର ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଆହୁରି ଅନେକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ହେବା ସହିତ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ।"

puri pancha tirtha ponds
ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଖୋଜୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା:

ତେବେ କେବଳ କିଛି ବଡ ବଡ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନୁହେଁ ମାର୍କଣ୍ଡ, ନରେନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ତେବେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭଲ ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ କିଭଳି ପରିଷ୍କାର ରହିପାରିବ ସେନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପୁରୀକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

puri pancha tirtha ponds
ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି (ETV Bharat)
କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆକାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀର ବହୁତ ପାଣି ରହିଛି । ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି, ତାହା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ । ସବୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ଭିତରେ ଷ୍ଟିଲ ବ୍ୟାରିକେଡ୍‌ ଲଗାଯାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ୍‌ । କିଛି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ଫଳକ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ୍‌ ।"
puri pancha tirtha ponds
ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ:

ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୪ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କେବଳ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇ ଓ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଆଶା ରଖିଥିଲେ । ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱେତାଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୁରୀରେ ଥିବା ସବୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ । ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ହେବ । ହେଲେ ସେହି ଆଶା ଏବେ ମଉଳିଯାଇଛି ।"

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଫେବୃଆରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ହେବ । ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ବୁଡ ପକାଇବା ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବୁ । କେବଳ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ପୁରୀ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବଦଳିବ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ରୂପ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

MAN DROWNS IN SWETA GANGA TANK
PURI PUSHKARINI
ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ
ପୁରୀ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା
PURI PANCHA TIRTHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.