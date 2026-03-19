ପୁରୀରେ 'ପଖାଳ ଦିବସ' ପାଳନ
ପୁରୀରେ ପାଳନ ହେଲା 'ପଖାଳ ଦିବସ' । ଅତିଥିଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ।
Published : March 19, 2026 at 8:02 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆବେଗ 'ପଖାଳ' । ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ 'ପଖାଳ ଦିବସ' ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ପଖାଳ କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ । ତେବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପଖାଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ପୁରୀରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଉର୍ଜାବାନ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ।
ପୁରୀ ସହର ଅନେକ ଯୁବକ, ସମାଜସେବୀ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏକାଠି ହୋଇ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ପଖାଳ ଦିବସକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଦହି ପଖାଳ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଳୁ ଭର୍ତା, ଶାଗ ଭଜା, ବଡିଚୁରା, ଭଜା ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଭଳି ଏକାଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ 'ବୃକ୍ଷରୋପଣ' ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଉର୍ଜାବାନ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବଉଳ ଗଛ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସଜ ପଖାଳ: ଯାହା ଭାତରେ ପାଣି ଦେଇ ତତ୍କାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।
ବାସି ପଖାଳ: ଭାତରେ ପାଣି ଦେଇ ରାତିସାରା ରଖାଯାଇଥିବା ପଖାଳ ।
ଦହି ପଖାଳ: ପଖାଳରେ ଦହି, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଦା ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ସୁଆଦିଆ ଦହି ପଖାଳ ।
ଚିପୁଡ଼ା ପଖାଳ: ପାଣିରୁ ଭାତକୁ ଚିପୁଡ଼ି ବାହାର କରି ଦହି ଓ ଅନ୍ୟ ମସଲା ମିଶାଯାଇଥାଏ ।
ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ 'ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ' ପଖାଳର ଅସଲ ମଜା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଚଟଣୀ, ଭଜା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଭରତା, ବାଇଗଣ ମାଛ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ, କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ ଓ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପଖାଳରୁ ସ୍ଵାଦକୁ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କରିଥାଏ । ତେବେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ।
ପିଲା ଦିନର ଗାଁ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେପକାଇ ଦିଏ ପଖାଳ:
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରକାଶ ସେନାପତିଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ପିଲା ଦିନର ଗାଁ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେପକାଇ ଦିଏ । ଜେଜେ ମାଆ, ଜେଜେ ବାପା ପିଲାଦିନେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡିଚୁରା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ । ସେହି ପଖାଳ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ 'ପଖାଳ ଦିବସ' ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି । ଏହା ବହୁତ୍ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଦେଉଛି । ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ । ପଖାଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ । ପାରମ୍ପରିକ ପଖାଳ ଏବେ ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ବହୁତ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ପଖାଳ ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ମନ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ । ଏହା ଦେହକୁ ହିତ ବୋଲି ଅନେକ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଉର୍ଜାବାନ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ନିହାରିକା ତ୍ରୀପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଉର୍ଜାବାନ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଗତ ୬ ବର୍ଷ ହେବ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆମେ ଭାଇଚାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ । ଦହି ପଖାଳ ସହିତ ବହୁତ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ । ପଖାଳ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ । ସେହି ପଖାଳ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଗର୍ବର ବିଷୟ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଦହିବରାରେ ରହିଛି କଟକିଆଙ୍କ ଆବେଗ: ବର୍ଷ ସାରା ଖାଆନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ଷ୍ଟଲ ସାମ୍ନାରେ ଲମ୍ବା ଭିଡ
