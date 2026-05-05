ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକୁଛି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ ! ପୁରୀରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 7 ଜୀବନ, କେବେ ପଡିବ ସ୍ଲାବ ?
ପୁରୀରେ ମୁକୁଳା ନାଳ ନେଲାଣି ୫ ବର୍ଷରେ ୭ ମୁଣ୍ଡ । ସ୍କାବ ପକାଇବାରେ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : May 5, 2026 at 12:38 PM IST
ପୁରୀ: ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପୁରୀ ତଥାପି ସୁଧୁରି ପାରୁନି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ ମୁକୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା ନଜିର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କାହାର ଜୀବନ ହାନୀ ଘଟୁଛି ତ ପୁଣି କିଏ ଆହତ ହେଉଛି । ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 7 ଜୀବନ ନେଲାଣି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ । ବାରମ୍ବାର ସ୍ଲାବ ପକାଇବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା । ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
40 ଭାଗ ଡ୍ରେନ ମୁକୁଳା, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ:
ପୁରୀ ସହର ଛୋଟ ବଡ ଡ୍ରେନକୁ ମିଶାଇଲେ ମୋଟ ୪୭.୪୪ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ନାଳ ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ୪୦ ଭାଗ ଡ୍ରେନ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ପଡ଼ିନାହିଁ । ସ୍ଲାବ ପକାଇବାକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ହେଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍ଲାବ ନପକାଯାଇ ବିଲ୍ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି । ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା ସହ ନାଳ ସମାନ ହେଇଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକ ମାନେ ନଜାଣି ପାରି ଡ୍ରେନରେ ପଡିଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ।
‘ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇପାରେ, ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର’
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ପୌର ପାଳିକା ଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି । ଏବେ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସହରକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସିବ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଳରେ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ । ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ନାଳ ସଫେଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ହେଉନି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର । ’
‘ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ’
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁକୁଳା ନାଳ ହିଁ ଅଘଟଣର କାରଣ ସାଜିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ମୁକୁଳା ନାଳରେ ପଡି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି । ଯୁଦ୍ଧ କାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉ ।’
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 7 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ:
ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନରେ ପଡି ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ୭ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
- ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ ରେଡକ୍ରସ ରୋଡ ନାଳରେ ପଡି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ।
- ଗତ ୨୦୨୧ରେ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନରେ ପଡି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
- ୨୦୨୨ ମେ’ ୧୮ ଓ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବଡଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକ ଓ ରେଡକ୍ରସ୍ ରୋଡ ନାଳରେ ପଡ଼ି ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
- ୨୦୨୪ ଡ଼ିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ଗଜପତି ନଗରର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନରେ ପଡି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।
କେବଳ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ ଡ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ସଫେଇ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ନାଳ ସଫେଇ ହେଉଛି । ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି । ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ପକାଇବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ପୁରୀ ସହର ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ସହର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି । ମେ’ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ଯ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ । ସବୁ ଡ୍ରେନ ଯେଭଳି ସଫେଇ ହେବ ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ଯ ଜାରି ରହିଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ମୋଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ