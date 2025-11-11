ETV Bharat / state

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ବଳ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୁର୍ବଳ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ।

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ
Published : November 11, 2025 at 7:13 PM IST

ପୁରୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ପୁରୀରେ ହାଇଆଲର୍ଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ବେଳାଭୂମି ଓ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୁର୍ବଳ ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ଵାରରେ ଲାଗିଥିବା ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ହାତରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜର ଷ୍ଟୋରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଡ୍ରୋନ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅକାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ପଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ୍ବାଚ୍ ଟାଓ୍ବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସବୁବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିବା ନେଇ NIA ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।


ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଞ୍ଚିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରୀନା କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେବାରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯିବ ଦରକାର। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କାନର ମେସିନ ଦ୍ବାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯେପରି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମେସିନ ଦ୍ବାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ସନ୍ଧିଗ୍ଧ ଜିନିଷ ନେଇଥାଏ ତାହା ଜଣାପଡିବ। ମେସିନ ଦ୍ବାରା ଯାଞ୍ଚହେଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ମଧ୍ୟ କମ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଭଲରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ରେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ। "

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ (ETV BHARAT ODISHA)



ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାକେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ । ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି କଡାକଡି ହେବା ଉଚିତ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ଲାଗିଥିବା ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର କାମ କରୁନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରୋନ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଧରାଯାଇପାରୁନି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ଵାରା ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଯଦି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ଵାରା କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର୍। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜେତେଶିଘ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ହେବ ସେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ । ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଧାମ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ସାରା ଭାରତରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବେ ସବୁକିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। "

ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ (ETV BHARAT ODISHA)
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି ହେବା ଉଚିତ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପୁରୀରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ନକରି କେବଳ ହାଇଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କାମ କରୁନି। ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖରେ ୱାଚ ଟାୱାର ନାହିଁ। ମେଟଲ ଡିଟେକ୍ଟର କାମ କରୁନି। ଚାରିଦ୍ଵାରରେ ସ୍କାନର ମେସିନ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟିଡ୍ରୋନ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଆଇ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଫେଲ ମାରିଛି ଗତ ରଥଯାତ୍ରାରେ । ତେବେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେବଳ କଥାରେ ହାଇଆଲର୍ଟ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଅସଜଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଗେ ସଜଡ଼ା। କେବଳ ହାଇଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣାକୁ ରୋକିହେବ ନାହିଁ। କେବଳ କିଛି ହୋଟେଲ ଓ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିଦେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଉପକୂଳ ମୁକୁଳା ପଡିଛି। ମେରାଇନ ଥାନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଜଳପଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଲି ହାଇଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା ନକରି ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଭଳି ଉନ୍ନତ ମାନର ହୋଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। "
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପୁରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦାବି:

ପୁରୀ ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ପୁରୀ ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତିନୋଟି ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଗୁଡିକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ବୋଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଓ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି‌।‌ ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବେଧଡକ ଭାବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କେହି ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ବିସ୍ପୋରକ ଖଞ୍ଜି ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ।

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ (ETV BHARAT ODISHA)
ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କୁହନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ। ହୋଟେଲକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଧାରକାର୍ଡ, ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଅପଡେଟ କରୁଚୁ। ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନଜରକୁ ଆସିଲେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି । ମୁଁ ସବୁ ହୋଟେଲିୟର, ଲଜିଂ ମାଲିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇପାରେ। କାରଣ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ପୋଲିସ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇ ବସିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ।"
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ପୁରୀ ସହର, ବେଳାଭୂମି, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଚି। କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ୧୧୨ ନଂ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ହୋଟଲ କଡାକଡି ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଡା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦର, ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

