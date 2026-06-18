ETV Bharat / state

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ! ରାତିରେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ପିପିଲିରେ ନିର୍ମିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା।ରିପୋର୍ଟ: ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

RURAL PARK MAINTENANCE ISSUE
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାଜିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ, ରାତିରେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PURI RURAL PARK ISSUE , ନିମାପଡ଼ା ( ପୁରୀ) : ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା, ଗୋପ, କୋଣାର୍କ ଓ ପିପିଲିରେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ । ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଦିଶୁଛି । ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସହର ଭଳି ଚିତ୍ତବିନୋଦନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହି ପାର୍କ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତ କେଉଁଠି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ।

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଚରମ ଅବହେଳା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସବୁ ଉଦ୍ୟାନ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା । କେଉଁଠି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ବିପଦଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦିନରେ ଗୋରୁଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ।

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାଜିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ, ରାତିରେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ବିକଳ ଚିତ୍ର:

କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଭୂତକୋଠି ସଦୃଶ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସହର ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇବେ,କାର୍ଯ୍ୟର ଅବସାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଏନ୍.ଏ.ସିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମାଡ଼ିଗଲାଣି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ, ପାର୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏହାର ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

RURAL PARK MAINTENANCE ISSUE
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାଜିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ, ରାତିରେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)

ପିପିଲି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଦ୍‌ବେଗଜନକ । ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖେଳ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ସେହି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଦୋଳି ଓ ସ୍ଲାଇଡ୍‌ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେସବୁ କେବେଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲାଣି ତାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟିକସ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।

RURAL PARK MAINTENANCE ISSUE
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ (ETV Bharat Odisha)

କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନ ଏବେ ଗୋରୁଗାଈ ଚରିବା ଭୂଇଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଦିନରେ ଏଠାରେ ଗାଈ, ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢାମାନେ ଚରୁଥିବା ବେଳେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ପାର୍କଗୁଡ଼ିକର ଚେହେରା ବଦଳିଯାଉଛି । ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏଠାରେ ନିଶାଡି ଓ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଜମୁଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା କଥା, ସେଠାରେ ଏବେ ମଦ ଆସର ବସୁଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ।

RURAL PARK MAINTENANCE ISSUE
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାଜିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ, ରାତିରେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)

ନିମାପଡ଼ା ହେଉ କି କୋଣାର୍କ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ନାଁରେ କେବଳ ପାଣ୍ଠି ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ବିଭାଗ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ । ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଯଦି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା, ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାର୍କ କାହିଁକି ତିଆରି କରାଗଲା ? ଯାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦରକାର ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏରବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିରେଖା ଦାଶ କୁହନ୍ତି," ଗୋପ ବ୍ଲକରେ ଭଲ ପାର୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା । ଏହାପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତେଣୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି । ଆମ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ଥର ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଛୁ । ଏଠାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାକ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ଏବେ ପାର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି, ସରୀସୃପ ମାନେ ଆତଯାତ ହେଉଛନ୍ତି । "

RURAL PARK MAINTENANCE ISSUE
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ (ETV Bharat Odisha)



ଏରବଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ " ୨୦୨୦/୨୧ ମସିହାରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସମୟରେ ଗୋପ ବ୍ଲକରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଥକ ବର୍ମା ଗୋପ ବ୍ଲକ ସମେତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏରବଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପୀଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍କର ଗୁରୁତ୍ଵ ବହୁତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ସରକାର ଏବେ ପାର୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ।"

RURAL PARK MAINTENANCE ISSUE
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାଜିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ, ରାତିରେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)


"ସେଭ୍ ଲାଇଫ ସେଭ୍ ପାର୍କ 'ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ହଁ ସମ୍ପଦ' ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ପାର୍କ ବହୁତ ଜରୁରୀ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ବି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ସକାଳେ ପିଲାମାନେ ବାୟାମ କରୁଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ସବୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସେନାପତି ।

RURAL PARK MAINTENANCE ISSUE
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ (ETV Bharat Odisha)



ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର ୨୪ର ଧରଣୀଧର ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, " ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସେହି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ପାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ।"

RURAL PARK MAINTENANCE ISSUE
ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାଜିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ, ରାତିରେ ଜମୁଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା (ETV Bharat Odisha)



ସେପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନେ ପାର୍କକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ETV Bharat Park Campaign: ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପାର୍କ, ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହେଉଛି ଶୈଶବ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ETV Bharat Park Campaign: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଥିମ୍ମାକ୍କା ଟ୍ରି ପାର୍କକୁ ଏବେ ସବୁଜିମା ବାଦ୍ ଅଧିକ ଲୋଡ଼ା... ସୁରକ୍ଷା ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

TAGGED:

ABANDONED PARKS IN PURI
PIPILI CHILDREN PARK CONDITION
PURI NIMAPADA RURAL PARK
ନିମାପଡା ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ପୁରୀ
PURI RURAL PARK ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.