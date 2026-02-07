ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ୱାର୍ଡ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ବିବାଦ ନରଖିବାକୁ ଦାବି
ପୁରୀ ସହରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୧ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
Published : February 7, 2026 at 11:24 PM IST
ପୁରୀ: ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାକୁ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ପାଇଁ ଓ୍ବାର୍ଡ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା । ଆଗାମୀ ୧୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ୩୨ ଟି ଓ୍ବାର୍ଡ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରକୁ ଲାଗିକରି ରହିଥିବା ୯ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୪ଟି ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।
ଏଣୁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ପାଇଁ ଓ୍ବାର୍ଡ ବିଭାଜନ ଓ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଆସନ ସଂଗ୍ରକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେପଟେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା । ତେବେ ଓ୍ବାର୍ଡ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବେଳେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା । ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ଅନେକ ସାହି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଓ୍ବାର୍ଡରେ ଯାଉଛି। ଫଳରେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ନୂଆ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ସମୟରେ ଓ୍ବାର୍ଡ ସୀମାକୁ ନେଇ ଯେଭଳି କୌଣସି ବିବାଦ ନରୁହେ ସେନେଇ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀକୁ ସରକାର ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ୩୨ ଟି ୱାର୍ଡ ସହିତ ପୁରୀ ସହର ପାଖରେ ଥିବା ୯ ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ର ୩୪ ଟି ଗ୍ରାମ କୁ ନେଇ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ନେଇ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଶୀଘ୍ର ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ । ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ର ଅନେକ ୱାର୍ଡ ରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଣୁ ଏହି ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ନୁଆ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହେବ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସୁବିଧା ହେବ । ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ । ଲୋକ ମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶିବାକୁ ଥିବା ୯ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗାଁ ଭୌଗଳିକ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ରହିଛି । ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଗଠନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମହାନଗର ନିଗମରରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ୯ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୪ଟି ଗାଁର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ।
ତେବେ ପୁରୀ ସହରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୧ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ନୂଆ କରି ମିଶିବାକୁ ଥିବା ୯ ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୪ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା ୫୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଏଣୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରାଯାଇ ନୂତନ ଓ୍ବାର୍ଡ ଗଠନ କରାଗଲେ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି , "ପୁରୀ ପୌର ପାଳିକା ର ୩୨ ଟି ୱାର୍ଡ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ୯ ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୪ ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏବେ ଆମେ ୱାର୍ଡ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଏନେଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଓ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଳକର କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ । ସବୁ ୱାର୍ଡର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଆମେ ମ୍ୟାପ ଜାରି କରିବୁ ।"
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି। ତେବେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୀମିତ ମାନବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ । ଏଣୁ ପୁରୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ