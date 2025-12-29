ETV Bharat / state

ଏଣିକି ଚଳିବନି ମନମାନି: ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଚାଲୁଥିବା ହୋମ ଷ୍ଟେ-ଲଜରେ ଝୁଲିବ ତାଲା !

ପୁରୀରେ ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବରେ ହୋମ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 31 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍‌ ପଠାଇଲା ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ।

ପୁରୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 29, 2025 at 5:03 PM IST

3 Min Read
ପୁରୀ: ଆଉ ଚାଲିବନି ମନମାନି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣ ବା ବେଆଇନ୍ ଭାବରେ ହୋମ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଏଣିକି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩୧ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବେଆଇନ୍ ଭାବରେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜିଂ ପରିଚାଳନା ନେଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନ । ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ସହିତ ହୋଲଡିଙ୍ଗ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରି ବେଆଇନ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜିଂର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍‌ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ପଞ୍ଜିକରଣ ନକଲେ ବେଆଇନ୍ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜକୁ ସିଜ୍ କରାଯିବା ସହିତ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଚାଲୁଥିବା ହୋମ ଷ୍ଟେ-ଲଜରେ ଝୁଲିବ ତାଲା ! (ETV Bharat Odisha)

ଚାଲିଛି ଅନେକ ବେଆଇନ ହୋମ ଷ୍ଟେ ଓ ଲଜ୍‌:

ପୁରୀ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବାହାରୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜରେ ରାତ୍ରୀଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହରରେ ଛୋଟବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେକୁ ମିଶାଇଲେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେବ । ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଚାଲିଛି । ଫଳରେ ଏହି ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜ୍‌ରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ।

ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ପାଇଁ ସାଜିପାରେ ବିପଦ:

ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରୀ ସହର ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବେଆଇନ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜିଂ ଏବେ ପୁରୀ ସହର ଏବେ ବିପଦ ସାଜିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ବେଆଇନ୍ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜିଂକୁ କେବଳ ନୋଟିସ ନଦେଇ ଏଭଳି ବେଆଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଶାସନ ନେବାକୁ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟମାନ (ETV Bharat Odisha)

ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ: ଆଇନଜୀବୀ

ପୁରୀ ସହର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କୁହନ୍ତି, ‘ବେଆଇନ ହୋମ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ । ତେବେ ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନ କେତେକ ବେଆଇନ ହୋମ ଷ୍ଟେ, ଲଜକୁ ନେଇ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି । ହେଲେ କେବଳ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ସେହିପରି ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି । ଏଣୁ ପୁରୀରେ ଯେତିକି ହୋଟେଲ ରହିଛିିି ତାହା ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନି । ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ଦର ଥିବା ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଣୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ । କେବଳ ବେଆଇନ ଲଜ୍, ହୋମ ଷ୍ଟେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ବସିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।’

ପୁରୀ ବେଆଇନ ହୋମ ଷ୍ଟେ (ETV Bharat Odisha)

‘ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ୍‌’:

ଓଡ଼ିଶା ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ କିଶୋର ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, ‘ପୁରୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଏବେ ହୋମ ଷ୍ଟେର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି । ପୁରୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ବହୁ ହୋମ ଷ୍ଟେ ରହିଛି । ତେବେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ ପୁରୀରେ ବେଆଇନ ଲଜ, ହୋମ ଷ୍ଟେ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । ପୁରୀକୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରୁମ୍ ନାହିଁ । ପୁରୀରେ ଅତି ବେଶୀରେ ୪୦ ରୁ ୫୦ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୋଟେଲରେ ରହିବା ଭଳି ଆମର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏଣୁ ହୋମ ଷ୍ଟେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଲୋକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସବୁ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା ଉଚିତ୍ ।’

ପୁରୀ ବେଆଇନ ହୋମ ଷ୍ଟେ (ETV Bharat Odisha)
‘ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ସିଲ୍‌ ହେବ’:


ପୁରୀ ପୌର ପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଆବାସିକ ଘରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ହୋମ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ବିନା ପଞ୍ଜିକରଣ ଓ ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଏହା ପରିଚାଳନା ହେଉଛି । ଯାହାକି ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି । ଏହା ପୁରୀର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏଣୁ ବେଆଇନ ଲଜ୍, ହୋମ ଷ୍ଟେକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନୋଟିସ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ହୋମ ଷ୍ଟେ, ଲଜ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁ ମାନେ ପଞ୍ଜିକରଣ ନ କରିବେ ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ନିୟମ ନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ବେଆଇନ ଲଜ୍, ହୋମ ଷ୍ଟେକୁ ସିଲ କରିଦିଆଯିବ ।’

ପୁରୀ ବେଆଇନ ହୋମ ଷ୍ଟେ (ETV Bharat Odisha)

ସଜାଗ ହେଉ ପ୍ରଶାସନ:

ପୁରୀ ବେଆଇନ ହୋମ ଷ୍ଟେ (ETV Bharat Odisha)

ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଉଦାହରଣ ଭାବେ ପହଲଗାମକୁ ନିଆଯାଇପାରେ । ତେବେ ପୁରୀକୁ ବାହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ୍ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜିଂରେ ତାଙ୍କର ରହିବା ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ବେଆଇନ୍ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଏବଂ ଲଜ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

