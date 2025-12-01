ETV Bharat / state

'ସଫା ସହର' ସାଜିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର; ପୁରୀରେ ଲାଗୁ ହେବ ଭୋପାଳ-ଇନ୍ଦୋର ମଡେଲ୍, ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବ ରାସ୍ତାଘାଟ

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୌର ପାଳିକା ଆରମ୍ଭ କରିବ ନୂଆ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ହାତକୁ ନେଇଛି ଏହି ବଡ ପ୍ଲାନ୍ ...

Puri Municipality
ପୁରୀରେ ଲାଗୁ ହେବ ଭୋପାଳ-ଇନ୍ଦୋର ମଡେଲ୍ (ETV Bharat GFX)
ETV Bharat Odisha Team

December 1, 2025

ପୁରୀ: ପୁରୀ ସହରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ପୁରୀ ସହରକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏଣିକି ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୋପାଳ ଓ ଇନ୍ଦୋର ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋପାଳ-ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଜିବ ସଫା ସହର । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଭଲ୍ ମାର୍କ ରଖିବ ପୁରୀ ।

ପୁରୀ ପୌରକାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭୋପାଳ ଓ ଇନ୍ଦୋର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭୋପାଳ ଓ ଇନ୍ଦୋରର ପୌର ପରିଷଦ ଦ୍ବାରା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି କରାଯାଉଛି ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨ ମାସ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ନେଇ ସଚେତନ କରାଯିବ ।

ଭୋପାଳ ଓ ଇନ୍ଦୋରରେ ଲୋକ ମାନେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସଂଗୃହିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ କରିବାରେ ସହଜ ହେଉଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ ଏଣିକି ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳ। ଭୋପାଳ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରସ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବାରେ ବେଶ୍ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭୋପାଳ ମହାନଗର ନିଗମ । ଭୋପାଳ ସହରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କଠିନ ଓ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ଼ିରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଲଗା କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉଛି ।

ପୁରୀରେ ଲାଗୁ ହେବ ଭୋପାଳ-ଇନ୍ଦୋର ମଡେଲ୍ (ETV Bharat Odisha)

ସହରକୁ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ସଫେଇ କରାଯାଉଛି । ସହରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳିଆ ପକାଇଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି । ସହରରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।

ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହରରେ ଲାଗୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସହ ନିୟମ ଉଲଘଂନ କଲେ କଡା ଜୋରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ହିଁ ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସମାଜସେବୀ କହିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ପୌର ପାଳିକାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ସହରରେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ୭୨୦ ଟନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ୬ ଟି ଏମଆରଏଫ୍ (ମ୍ୟାଟ୍ରିଆଲ ରିକଭରି ଫାସିଲିଟି) ୟୁନିଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ରିସାଇକେଲ କରାଯାଉଛି । ତେବେ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ଆସୁଥିବାରୁ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ରିସାଇକଲ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ି ରହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୁରୁତର ରୂପ ନେଉଛି ।

ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସହରରେ ୧ ୦ ଟି, ନୂଆ ନଈରେ ଗୋଟିଏ, ରାମଚଣ୍ଡୀରେ 3 ଟି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଇଁ ୩ ଟି ରିଭର୍ସ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ ସ୍ଥାପନର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପୁରୀ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡା କଟକଣା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।


ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ସାରା ଭାରତରେ ଭୋପାଳ ଓ ଇନ୍ଦୋର ସହର ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ବେଶ୍ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ମହାନଗର ନିଗମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରୀକୁ ଭୋପାଳ, ଇନ୍ଦୋର ଭଳି ଏକ ସ୍ଵଚ୍ଛ ସହର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଆରଂଭ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀରୁ ପୌର ଅଧିକାରୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ କିଭଳି ସେଠାରେ ସଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ପୁରୀରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରଂଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ବେଶ୍ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ।

ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଆମେ ପୁରୀବାସୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ନହେବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କରାଇବା । ତେବେ କିଭଳି ଅଳିଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦଣ୍ଡ ନ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହିବନି । ଫଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମ ମାନୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"



ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସାମାଜିକକର୍ମୀ ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଗସ୍ତ କରି ସଫେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ହେଲେ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର କଣ ପାଇଁ କରାଯାଇପାରୁନି ? ମୁଖ୍ୟତଃ ପୌର ପଳିକା ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉନାହିଁ । ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଏହା ସଫଳ ହେଉନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ପୌର ପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ।

ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଜୋରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଜୋରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ରହିବ । ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଲୋକେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବେ ନାହିଁ। ବିନା ଜୋରିମାନାରେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲେ ଏହା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମ ଉଲଘଂନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପାଇଁ ସହରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉ । ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ, ମୂରବୀ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ । ଏହା ହେଲେ ହିଁ ପୁରୀ ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉ ।"


ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଭୋପାଳ, ଇନ୍ଦୋରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି କରାଯାଉଛି ତାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ରହିଛି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ । ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସେଠାରେ ଲୋକ ମାନେ କଠିନ ଓ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଉଛନ୍ତି।

ଯାହା ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଇ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ ସହଜରେ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ୨୦୨୨-୨୩ ରୁ ପୁରୀରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରଂଭ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଲୋକ ମାନେ କଠିନ ଓ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଏକାଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବାକୁ ନେଇ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବୁ । ସେହିପରି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ ଜୋରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ମାସ ଲୋକ ଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମକୁ କଡାକଡି କରାଯିବ । ତେବେ ଲୋକ ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେହିଁ ପୁରୀ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିହେବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

