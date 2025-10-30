ETV Bharat / state

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କବଳରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟାନ କରିବାରେ ବିଫଳ କି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ?

ପୁରୀ ସହରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପଲିଥିନ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ । ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁଛି ଟନ୍ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ । ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ।

SINGLE USE PLASTIC PROBLEM IN PURI (ETV Bharat Odisha)
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପଲିଥିନ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍ । ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏହାର ବ୍ୟବହାର । ସେପଟେ ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା । ବିଶ୍ବର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରୀ । ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ପଲିଥିନ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର । ଏହି ପଲିଥିନ କେବଳ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କୁଢ କୁଢ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପୁରୀ ସହରରୁ ମିଳୁଛି ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କବଳରେ ପୁରୀ ସହର:

ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ୍ କ୍ଷତିକାରକ । ଏହି ପଲିଥିନ ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶି ନଥାଏ । ଏହା ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ । ଫଳରେ ମାଟି ଭିତରେ ପଲିଥିନ ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ । ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ । ପଲିଥିନ ଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶେ ନାହିଁ । ପୁରୀ ସହରରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ନଳା ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ଜାମ ହୋଇ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ:

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପଲିଥିନ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏହାସ ପଲିଥିନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପରେ ଏହା ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପରିଣତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯିବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି । ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛକୁ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ନେଲେ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହେବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବିପଦ ରହିଛି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶବିତମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫେଲ୍ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ:

ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହାର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା । କିଛି ଦିନ ଏହା କଡାକଡି କରାଯିବ ଯୋଗୁଁ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ନ ଦେବାରୁ ପୁରୀ ସହରରେ ପୁଣି ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁରୀକୁ ବର୍ଷକୁ ୨କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ଓ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଓ ପରିବା ଦୋକାନୀମାନେ ବେଶୀ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

ଆରଭିଏମ ମେସିନ ଅଚଳ:

୫୦ ମାଇକ୍ରନ ତଳକୁ ଥିବା ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଟିରେ ଶୀଘ୍ର ମିଶି ଯାଉଥିବା ତଥା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ପଲିଥିନକୁ କେହି ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି । ଅଳ୍ପ ଦାମରେ ମିଳୁଥିବା ନିଷିଦ୍ଧ ପଲିଥିନକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଫଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଲାଗିଥିବା ଆରଭିଏମ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

ପୁରୀରୁ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରେ ?

ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ ୮୦୬ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୫୬୦ ଟନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଉଛି । ଅନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶି ଓ ନଳା ଜାମ ହୋଇ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ୬ଟି ଏମଆରଏଫ୍ ( ମ୍ୟାଟ୍ରିଆଲ ରିକଭରି ଫାଶୀଲିଟି) ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ରିସାଇକେଲ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଥିବା ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାକୁ ପଠାଯାଉଛି । ହେଲେ ଯେତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେହି ଅନୁପାତରେ ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ପୁରୀରେ ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରୁନି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।


ଏପରି କହିଲେ ପରିବେଶବିତ୍ :

ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି," ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଆମ ସହର, ପରିବେଶ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହା ମାଟିରେ ରହି ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଯାହାକି ଆମ ପରିବେଶ, ଭୂତଳ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି । ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବା ଦରକାର । କେବଳ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠାରୁ ଏହା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଏହାକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଫଳରେ ବଜାରକୁ ପଲିଥିନ ଆସିବ ନାହିଁ। ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର କମିବ । "

'ପଲିଥିନକୁ ନେଇ ଜନ ସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର'

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଜନ ସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର । ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପଲିଥିନ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ସେପଟେ ପୁରୀ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଏହାକୁ ଖାଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏକକ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ । ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି କରୁନଥିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ଵୀକୃତି ଥିବା ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ।"

ପଲିଥିନ କଟକଣା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଛି: ପରିବେଶବିତ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କଟକଣା ରହିଛି । ହେଲେ ଏହି କଟକଣା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପଲିଥିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତାକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତୁରନ୍ତ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଡା କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେ ।

କେବଳ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଉଛି: କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ

ସେହିପରି ଜଣେ ଖଜା ଦୋକାନୀ ଦେବ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ପଲିଥିନ କଟକଣା ଏକ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ପଲିଥିନ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲା । ହେଲେ କିଛି ଦିନ କଡାକଡ଼ି ପରେ ଏହା ପୁଣି ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ପଲିଥିନ ନିଷିଦ୍ଧ ନାମରେ କେବଳ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜରିମାନା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଏହି ପଲିଥିନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସେଠାରେ କାହିଁକି ସରକାର ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ? ଏହା ପଛରେ କାହାର ସ୍ବାର୍ଥ ରହିଛି ? ଯଦି ବଜାରକୁ ପଲିଥିନ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲେ ଲୋକ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପଲିଥିନର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କରିବା ଦରକାର । ନଚେତ୍ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଚଢାଉ କଲେ ପଲିଥିନ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ।"

ଏପରି କହିଲେ ପୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ:


ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଚଢାଉ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ । ହେଲେ ଯେତିକି ସଫଳତା ମିଳିବା କଥା ଆମକୁ ମିିଳିନାହିଁ । ଏଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଜୋରଦାର ଚଢାଉ ହେବ । ଏଥିସହ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଏଣିକି ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ, ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ । କପଡା ବ୍ୟାଗ୍, ପେପର ଠୁଙ୍ଗାକୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ସଚେତନ କରାଯିବ । ଏକକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରଣ କରାଯାଇ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାକୁ ଏହା ପଠାଯାଉଛି । କେବଳ ଦୋକାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ପଲିଥିନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ।"

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରିସାଇକେଲ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ଏକକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟକୁ କିଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ରିସାଇକେଲ ହୋଇ ପାରିବ, ସେନେଇ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ । ଏହାକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।"

ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ କଡାକଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଆମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯିବ । ପଲିଥିନର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପତ୍ର ଠୋଲା, ବାୟୋ ଡିଗ୍ରେଡବୁଲ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।"

