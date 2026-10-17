ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ; ଶୋଇଛି ମହାନଗର ନିଗମ ! 15ଦିନର ମହଲତ ନେଲେ କମିଶନର
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସେଵା ଯୋଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଛି ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 17, 2026 at 11:03 PM IST
ପୁରୀ: କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା । ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସେଵା ଯୋଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଛି ମହାନଗର ନିଗମ । ସଂଧ୍ୟା ପରେ ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଵେଶ ପଥ ଓ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ରାଜୁତି କରୁଛି ଘନ ଅନ୍ଧକାର । କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଲୁଟ୍ ଓ ଛିନତାଇ କରୁଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି । ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜିବୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପଟେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି କମିଶନର ।
ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ-
ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଛକରୁ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଦେଇ ଷ୍ଟାରଲିନ ଛକ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ସଂଧ୍ୟା ପରେ ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭୂଦାନ, ତାଳବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି । କୋଣାର୍କ ଯିବା ଏହା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ସହର ଏବେ ଏକ ଅନ୍ଧାରମୟ ସହର !
ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜିବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରୀୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ପୁରୀ ସହର ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସହର ହେବ । ହେଲେ ପୁରୀ ସହର ଏବେ ଏକ ଅନ୍ଧାରମୟ ସହର ହୋଇଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହର ପ୍ରଵେଶ ପଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରାସ୍ତା ରହୁଛି । ଏହା ଫଳରେ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଚୋରି, ଛିନତାଇର ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ଅସଦାଚରଣ ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହରର ସବୁ ପ୍ରଵେଶ ପଥ ଓ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକରେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଅଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ । ନ ହେଲେ ପୁରୀ ସହର ବଦନାମ ହେବ । ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ମୌଳିକ ସେଵା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ଯ । ଏହା ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ କରୁ ।"
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି-
ପୁରୀ ସହର ବାସୀନ୍ଦା ସାମାଜିକକର୍ମୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରୀୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ହେବା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ । ସହରର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ । ସହରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ଯ ହେବ । ହେଲେ ଏହି ଆଶା ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇପାରୁନି । ସହରର ସବୁ ପ୍ରଵେଶ ପଥ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସଂଧ୍ୟା ପରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହୁଛି । ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଲକୁଲ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନାହିଁ । ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହରରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ।
କୌଣସି ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ଯ ହେଉନାହିଁ-
ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରରେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଅଫିସର ମାନେ ନିଜର ମନମାନିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଏକ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଅର୍ଥ ଘୋଷଣା ଏକ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ଯ ହେଉନାହିଁ । ତେବେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ ।
ଆଲୋକୀକରଣ ଠିକ୍ ରହିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତାୟାତ-
ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଲୋକୀକରଣ ଠିକ୍ ରହିଲେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଜଳୁନି । ପୁଣି କେଉଁଠି କିଛି ବି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନାହିଁ । ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁ ନାହିଁ । ଏହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି । କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ସାହିରେ ଲାଇଟ୍ ମରାମତି କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସବୁ କିଛି ଠପ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି-
ପୁରୀ ପୌର ପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିକ୍ରୀୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହର ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ଯ ଯେଭଳି ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରୁନି। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟଜଳ, ଆଲୋକୀକରଣ ଭଳି ମୌଳିକ ସେଵା ମହାନଗର ନିଗମ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ କୌଣସି ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ଯ ହେଉଥିବା ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁନାହିଁ । କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି । ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସବୁ କିଛି ଠପ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି । ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପୁରୀ ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ପୁରୀ ବାସୀନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ।
୧୫ ଦିନରେ ଆଲୋକିକରଣ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଲେ କମିଶନର-
ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାରାୟଣ ଶର୍ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସହରର ପ୍ରଵେଶ ପଥ ଶ୍ରୀସେତୁର ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓବିସିସିର ଏକ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ଲାଇଟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତ୍ରୁଟି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓବିସିସି ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡିକୁ ମରାମତି କରାଯାଇ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସି-ବିଚରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଇଟ ଗୁଡିକର କେବୁଲ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଊଛି । ତାକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ କେବୁଲ ପଡିବ । ଅଗାମୀ ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ସବୁ ପ୍ରଵେଶ ପଥ, ରାସ୍ତା ଗୁଡିକରେ ଆଲୋକିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଲିଥିନ୍ ନିଷେଧ କଟକଣା ? ନିୟମ ଅଛି, ମାନୁଛି କିଏ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ