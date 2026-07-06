ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ WhatsApp ହ୍ୟାକ୍, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ରିକଭର
ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ନମ୍ବର ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦାବି କରୁଥିବା ମେସେଜଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 6, 2026 at 8:04 AM IST
ପୁରୀ: ସାଇବର ଅପରାଧିମାନେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ନମ୍ୱରକୁ ହ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟାକ୍ କରି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁରୀ ସାଂସଦଙ୍କ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ରିକଭର କରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ । ଏନେଇ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସ (X)ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
मेरा WhatsApp नंबर हैक हो गया है।— Sambit Patra (@sambitswaraj) July 5, 2026
WhatsApp हैक होने के बाद मेरे नंबर से लोगों को भ्रामक संदेश भेजे जा रहे हैं तथा विभिन्न माध्यमों से पैसों की मांग की जा रही है। कृपया ध्यान दें कि इस प्रकार के सभी संदेश पूर्णतः फर्जी एवं साइबर अपराध का हिस्सा हैं। उनका मुझसे कोई संबंध नहीं है।…
ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଡ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ (WhatsApp) ନମ୍ବର ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେବା ପରେ ମୋ ନମ୍ବରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି । ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ, ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧର ଅଂଶବିଶେଷ । ଏଥିସହ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି । ମାମଲାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ମୋର ନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ପୁନଃ ସୁରକ୍ଷିତ (ରିକଭର) ନ ହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା, କଲ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦୟାକରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥରାଶି ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।"
पुरी के SP (@SPPuri1) और Cyber Cell के अधिकारियों के सहयोग से मेरा WhatsApp अकाउंट अब सफलतापूर्वक रिकवर हो गया है तथा इस संबंध में उत्पन्न सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है।— Sambit Patra (@sambitswaraj) July 5, 2026
इस दौरान जिन्होंने मेरी सूचना को साझा किया, सतर्कता बरती तथा मेरे नंबर से भेजे गए किसी भी… https://t.co/sCsLnDkaCw
ତେବେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ନମ୍ୱର୍ ରିକଭରି ହେବା ପରେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ୍ସରେ ସମ୍ବିତ୍ ପାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୀର ଏସପି ଏବଂ ସାଇବର ସେଲର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ (WhatsApp) ଆକାଉଣ୍ଟ ସଫଳତାର ସହ ରିକଭର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି ।
"ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସୂଚନାକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ନମ୍ବରରୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁରୋଧର ସତ୍ୟତା ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ" ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ AI ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ୍, ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସାଇବର ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ