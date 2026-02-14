ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବାବା ଲୋକନାଥ, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଜାଗର ଦୀପ
ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜଗତମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ବିଶାଳ ଜାଗର ଦୀପ ।
Published : February 14, 2026 at 7:48 AM IST
Pankodhar Ekadashi ପୁରୀ: ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରାରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଲପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପଙ୍କ ହିସାବରେ କଢ଼ାଯାଇଛି । ବର୍ଷ ସାରା ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ:
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଦିନର ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ରହିଛି । ରାତି ସାଢେ ୧୨ଟାରୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରଫିଟା ହୋଇ ସକାଳ ଧୂପ ଓ ଦ୍ବିପ୍ରହର ଧୂପ ପରେ ମନ୍ଦିର ଗମ୍ଭୀରାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଲପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ସୁନା, ରୂପା ଓ ନୈବେଦ୍ୟକୁ କଢ଼ାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ । ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଧାଡିରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ରାତି ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ।
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଜଣାଯାଏ । ଲକ୍ଷେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜାକଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀରେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସମାନ ପରିମାଣର ପୂଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନୀତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଲୋକନାଥ ଦେବଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସକାଳ ୭ଟା ସୁଦ୍ଧା ପଙ୍କଉଦ୍ଧାର ନୀତି ସରିବା ପରେ ବହୁ ସେବାୟତ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରାରୁ ପଙ୍କ କଢା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ୭ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୭ ଜଣ ଡିଏସପି, ୧୬ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ।
ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ପବିତ୍ର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେବାକୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଚୁଡାନ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ।" ସେପଟେ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀରେ ୩ ହଜାର ଓ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଦିନ ୪ ହଜାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଟିକେଟ ଦାମ୍ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।
ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ:
ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜାଗର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହେଲା ସର୍ବବୃହତ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ । ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ଦୀପ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ସର୍ବବୃହତ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଜାଗର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିଛନ୍ତି । ୭ ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ୫ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ ୨ଫୁଟ ଗଭୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଦୀପରେ ଏକାଥରେ ୨ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ଜଳାଯିବ । ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୬ ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦ୍ଵୀପ ଜଳିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୀପଟି ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
