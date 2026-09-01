ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ମିଳିଲା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ, ପୁଅ ଏବେବି ଫେରାର
ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଥାନା ଖାରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦଳାଇ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ।
Published : September 1, 2026 at 2:49 PM IST
PURI MOTHER MURDER ଗଜପତି/ପୁରୀ: ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପୋତି ଦେବା ଘଟଣାରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ମୃତକ ଜଣକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଥାନା ଖାରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦଳାଇ । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପୁଅ ମଦନ ଦଳାଇ ଫେରାର ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହକୁ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି," କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ ମାଆକୁ ମାରି ପୁଅ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେବା ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ମୃତକ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଖରଡା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦଳାଇ । ସିସିଟିଭିରୁ ଫଟୋ ନେଇ ଖାରଡା ଗ୍ରାମରେ ପଚରା ଉଚୁରା କରାଯିବା ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଫଟୋକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ । ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରୀ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମୃତଦେହକୁ ଦାହ କରିଥଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନ ଦଳାଇର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟଲିଜେନ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଣ୍ଟଲିଜେନ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ପେସିଆଲ ଟିମ୍ ସମେତ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଦନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ।"
ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଘର ମାଲିକ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ, ରୋଷେଇ ଘରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ଲାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଘରେ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ମାଆ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦଳାଇ ଓ ପୁଅ ମଦନ ଦଳାଇ ରହି ଆସୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ପୁଅ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ପୋତି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାଳୁ ଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି,"ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘର ଓ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲେ । ପୁରୀ ପୋଲିସ ଆସି ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ପୁଅ କାହିଁକି ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ । ପୋଲିର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି/ପୁରୀ