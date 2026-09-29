ପୁଣି ପୁରୀ ଖଜା ଉପରେ ରେଡ୍: ବାସି ଶିରା, ନିମ୍ନମାନର ଘିଅ-ତେଲରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା
ଏସପିଙ୍କ ଚେତାବନୀ ବିନା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 29, 2026 at 10:47 AM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରୁ ଖଜା କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ନିମ୍ନମାନର ଖଜା । ଯାହାକୁ ବାସି ଶିରା, ନିମ୍ନମାନର ଘିଅ, ତେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟ କାକୁଡି ଖାଇ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଖଜା ଦୋକାନ ଉପରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍ ।
ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ଅନେକ ଖଜା ଗୋଦାମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାସି ଶିରା, ନିମ୍ନମାନର ଘିଅ, ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା । ଏସବୁକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଖଜା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଜ କରୁଛି।
ପୁରୀ ସିଟି ଡିଏସପି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏଣୁ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଗୋଦାମ ଉପରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛୁ । ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିନା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ନିମ୍ନ ମାନର ଘିଅ, ତେଲରେ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏହି ନିମ୍ନ ମାନର ଖଜାକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ । ବିନା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜରିମାନା ସହ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।’
ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ରେଡ୍, ସୁଧୁରିଲେନି ବ୍ୟବସାୟୀ...
ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ କିଛି ଖଜା ଦୋକାନ ଉପରେ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ଘିଅ, ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଖଜା ଜବତ କରିଥିଲା । ବିନା ଟ୍ରେଡ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଫୁଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ।
କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଜା କିଣି ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଖଜା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏଣୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅତି ନିମ୍ନ ମାନର ଘିଅ, ତେଲରେ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଖଜା ଖାଇଲେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖଜା ଦୋକାନ ଓ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ! ସ୍ଥାପନା ହେବ ୨୦ ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍, ୧୪ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍
ଖାଦ୍ୟରେ ଚୁଟି ବାହାରିବାରୁ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ସଟର ପକାଇ ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ