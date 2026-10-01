କଣାସର ପିଛା ଛାଡୁନି ବନ୍ୟା: ଜଳବନ୍ଦୀ ଗାଁ, ପାଣିରେ ଉଜୁଡିଲା ଫସଲ
ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକରେ 2 ଥର ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଛି । ଚାଷ ନଷ୍ଟ, ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ । ରିପୋର୍ଟ: ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : October 1, 2026 at 3:42 PM IST
ନିମାପଡା: ଭାରତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀକୂଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଛି । ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଜଳମୟ ହୋଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣାସ ବ୍ଲକ । ନିକଟରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଣାସ ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି । ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚାଷ କ୍ଷେତ ଉଜୁଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କଣ କରିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଛି ।
ଜଳମଗ୍ନ ଗାଁ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣାସ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ନିତିଦିନିଆ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି । ଗତ ଦୁଇମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦୁଇଥର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଦୟାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଦୟା ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ ୩.୩୯ ମିଟର ଥିବାବେଳେ, ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୪.୬୩ ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ନଦୀର ଏହି ଉଚ୍ଚ ଜଳସ୍ତର ଯୋଗୁଁ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ନାହିଁ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ:
ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ଦୋକନ୍ଦା, ତରପଡ଼ା, କଦଳୀଦଣ୍ଡା ଏବଂ ବାଗିପଡ଼ା ଭଳି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଘରଦ୍ୱାର ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି ଯେ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି । ବନ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ମୃତଦେହ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ । ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ମଶାନ ତିଆରି କରି ମୃତକଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ।
ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ବିଶେଷକରି ଚାଷୀକୂଳର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା କାରଣରୁ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିର ପନିପରିବା ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କରିଥିବା କୃଷି ଋଣ ଏବଂ ଧାର-କରଜ କିପରି ପରିଶୋଧ ହେବ, ସେନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ଧାରକରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ନଷ୍ଟ କଲା ବନ୍ୟାପାଣି:
ଏନେଇ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ସବୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା । ଆଉ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଚାଷ ପାଇଁ ? ଆମ ପରିବାର କିପରି ଚଳିବେ ? ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପୁଣି ଚାଷ କରିପାରନ୍ତୁ ।’
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଏହା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ୟାର କରାଳ ଗ୍ରାସରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ଜଳପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଘେରୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଦୀକୂଳରେ 'ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ୱାଲ୍' ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
‘ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣଦେଖା’
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାବୁଲି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣାସ ବ୍ଲକ ଏକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ । ବ୍ଲକର 28 ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ । ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ଗଲେ, ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କଣାସ ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।’
ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଭୀମସେନ ପାଇକରାୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ବନ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆସେ । ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।ପ୍ରୋଟେକସନ୍ ୱାଲ୍' ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Ground Report: ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବନ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରିବ କେବେ ?
ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ମାଡିଆସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ପାଠ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗେ ଜୀବନ
କମୁଛି ଜଳ, ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ୪୯ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି ୧୩,୨୨୧ ଜଣ ଲୋକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା