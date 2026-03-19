ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଆରା ମାନବୀୟ ଲୀଳା; ଓଡିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ 'ପଖାଳ' ସେବନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ହୁଏ ପଖାଳ ଭୋଗ । ଛଅ ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ।

ଓଡିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ 'ପଖାଳ' ସେବନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 19, 2026 at 11:11 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ 'ପଖାଳ ଦିବସ' ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି । ପଖାଳ କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପଖାଳ ଦିବସ ଏବେ ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ ହେଉଛି । ତେବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା 'କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ' ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପଖାଳ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । କେଉଁ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି । ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।



ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଖାଳ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ । ସୁଖନିଦ୍ରା ପାଇଁ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦କୁ ବିଶ୍ବ ପଖାଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଲୋକେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ପ୍ରିୟ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ । ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ, ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ସିଂହାର ବେଶରେ ପଖାଳ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ।

ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ । ଏହା କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ତୃପ୍ତି ଆଣିଦିଏ । ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ଦିବସ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ ସମର୍ପିତ କରି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ ହେଉଛି । ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ପଖାଳ ଦିବସ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ଵ ପାଳୁଛି ପଖାଳ ଦିବସ । ସେ ଧନୀ ହେଉ ଅବା ଗରିବ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପଖାଳ ହୋଇଥାଏ ।


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ହୁଏ ପଖାଳ ଭୋଗ । ଚୂପୁଡ଼ା ପଖାଳ, ମଧୁର ପଖାଳ, ସୁବାସିତ ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ, ମିଠା ପଖାଳ, ଟଭା ପଖାଳ, ଏହି ପରି ଛଅ ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଓଳି (ମାଟି ପାତ୍ର)ରେ ପଖାଳ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ଏଥିପାଇଁ ରୋଷ ଘରେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଖାଳ ଚୁଲା ରହିଛି । ଥାଳି ସୁଆର, ତୁଣ ସୁଆର ସେବକ ମାନେ ଏହି ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ୟାନ୍ତି ବଡୁ ସୁଆର ମାନେ ଏହି ପଖାଳ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଧୂପରେ ପନ୍ତି ବାଢ଼ି ଥାଆନ୍ତି । ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବିଧି ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଅତୀତରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ତାଙ୍କ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ପଖାଳ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପଖାଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଦୈନିକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ଚୂପୁଡା ପଖାଳ, ସୁବାସିତ ପଖାଳ , ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଚୂପୁଡା ପଖାଳ, ପାଣି ପଖାଳ, ସାନ ଓଳି ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ବଡସିଂହାର ଭୋଗରେ ସୁବାସିତ ପଖାଳ, କାଞ୍ଜି ପଖାଳ, ମିଠା ପଖାଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପଖାଳ ଲାଗି ହେବାର ବିଧି ରହିଛି ।

କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପଖାଳ ?


ସୁବାସିତ ପଖାଳରେ ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲ ମରିଚ, ଜାଇଫଳ, ଅଦା ଆଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ।
ଦହି ପଖାଳରେ ଦହି, ଜିରା ଭଜା ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମ ଘରେ ଦହି ପଖାଳରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିଧି ନାହିଁ। ପଖାଳରେ ଦହି ସହିତ ଜିରା ଭଜା ପକାଯାଏ।
କାଞ୍ଜି ପଖାଳ କାଞ୍ଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ।
ମିଠା ପଖାଳରେ ସାକର ଖଣ୍ଡ ପକାଯାଏ।
ଚୂପୁଡା ପଖାଳରେ ଅଦା, ଗୋଲ ମରିଚ, ଲୁଣ ଆଦି ପଡେ।
ଟଭାର ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟଭା ପଖାଳ ବଦଳରେ ପାଣି ପଖାଳ ଲାଗି କରାଯାଉଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପଖାଳରେ ଘିଅ, ସାକର ଖଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଦି ପଡ଼ିଥାଏ ।



ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୈନିକ ପଖାଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପଖାଳକୁ ପନ୍ତି ବଡୁ ସେବକ ମାନେ ଥାଳିରେ ରଖିଥାନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଦା ଅନ୍ନ ଥାଳିରେ ପଖାଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ପଖାଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗରେ ପଖାଳ ସହିତ କାଞ୍ଜି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ।


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୁନରା ସେବାୟତ ଶରତ ମହାନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଜନ ରସିକ ଠାକୁର । କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ୫୬ ଭୋଗ ସହିତ ପଖାଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଆସୁଛି । ତେଣୁ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ । ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏଣୁ ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି । ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ପଖାଳ ସେବନ କରି ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ କେବଳ ଖରାଦିନେ ପଖାଳ ସେବନ କରିଥାଉ । ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଖାଳ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ।"


ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଆ ଙ୍କ ଜନଜୀବନ ସହ ପଖାଳ କଂସା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ । ପଖାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ପ୍ରିୟ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଖାଳ ଭୋଗ ଭାବରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଖାଳ ଭୋଗ ଭାବରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ । ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କ ୫୬ ଭୋଗରେ ପଖାଳ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଭୋଗ । ପଖାଳ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ । ଏଣୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଉଚିତ୍ । ବିଶ୍ଵ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ହେବା ଏକ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବର କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁରୀରେ 'ପଖାଳ ଦିବସ' ପାଳନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

