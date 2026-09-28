ETV Bharat / state

ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିରୋଧ; ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ପାଇଁ ଦାବି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ

ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଵେଶ ପାଇଁ ଦାବି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri resident demand
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚର ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 10:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ପଟେ ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରବେଶ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଲଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଦୈନିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଏ । ଏଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କିଭଳି ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ଵାରରେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପୁରୀ ବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ।‌

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚର ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛି ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ଵାରରେ ଯଦି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦିଆଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବାର ବିଧି ପରମ୍ପରା । ଏଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ କିଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅନେକ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ କିଭଳି ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କଣ ଜଣାନାହିଁ ।

Puri resident demand
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚର ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ କେବଳ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଓ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବକୁ ସୂଚାଉଛି । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାରକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ପୁରୀ ବାସୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀବାସୀ ବଡ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ଯାହା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେଥି ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ ।


ପୁରୀ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ କେବଳ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହେ। ଆମେ କିଭଳି ସଂଧ୍ୟା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ । ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାନେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲୁ। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ଲାଗୁ କରାଯାଉ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ୍ ସୁବିଧା ହେବ । ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ଵାର ପଟେ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ।

Puri resident demand
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚର ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)
୨୦୨୦ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ କଟକଣା କୋହଳ ହେବାପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ବାର ପଟେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ବାର ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ।

ତେବେ ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ହେବ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଯାହାଫଳରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉ ଅବା ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଲାଇନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

Puri resident demand
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଞ୍ଚର ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ପଟେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ଵାର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦ୍ଵାରରେ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କମିଟି ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ; ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ତିଆରି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୩୦ରୁ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ୱାର
PURI JAGANNATH TEMPLE
PURI TOWN RESIDENTS
SRIMANDIR MANAGING COMMITTEE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.