ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କର ୨୯ ବିଗ୍ରହ ଓ ୧୦ ଚିତ୍ର ରହିଛି । ଗଜପତି ମହାରାଜମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

puri jagannath temple special rituals 39 ganesh idol inside the temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ସାରା ଦେଶରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଶ୍ ଜାକଜକମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗାଁଠାରୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗଣେଷ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଣେଷଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା ନୀତି ନିଆରା । ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀଗଣେଶ। ସବୁଠୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ୩୯ ପ୍ରକାରର ବିଗ୍ରହ ଓ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ବଟ ଗଣେଶ, ନର୍ତ୍ତକ ଗଣେଶ, କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ, ସରଘର ଗଣେଶ, ଗୋଦାମ ଗଣେଶ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ୨୯ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଓ ୧୦ ଚିତ୍ର ରହିଛି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ (Etv Bharat)



ବଟ ଗଣେଶ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢାରେ କଳ୍ପ ବଟ ମୂଳରେ ବଟ ଗଣେଶ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣର। ଏଣୁ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ୱେତ ଗଣେଶ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। କାମନା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମନା ସିଦ୍ଧକାରି ଚିନ୍ତାମଣି ଗଣେଶ ନାମରେ ବି ଅଭିହିତ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଠାରେ ଭାଗବତ୍ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ ମହାବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।

ganesh Puja in jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ (Etv Bharat)



ନର୍ତ୍ତକ ଗଣେଶ

ମା' ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ କୂଅ ପାଖରେ ଥିବା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ପଛ ପାଖରେ ରହିଛି ନର୍ତ୍ତକ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କିଛି ଭକ୍ତ ନାଟୁଆ ଗଣେଶ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୬ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚର ଅଷ୍ଟଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗଣେଶ। ଦୁଇ ହାତରେ ସର୍ପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଜପମାଳା, ଦନ୍ତ, ମୁଦ୍ରା, ଅଙ୍କୁଶ ଓ ଲଡୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପରେ ନର୍ତ୍ତକ ଗଣେଶଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗି ଓ ବନ୍ଦାପନା ଆଦି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ।

ganesh Puja in jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ (Etv Bharat)



କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଣେଶ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଶିଷ୍ଟ । ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ୧୪୭୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାଞ୍ଜି ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି କାଞ୍ଚିରୁ ଏହି ଗଣେଶ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଗ୍ରହ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ନାମରେ ବିଦିତ । ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେବାୟତଙ୍କ ମତରେ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କାଞ୍ଚିରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିବାରୁ ଏହି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡ ଗଣେଶ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ।

ganesh Puja in jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ (Etv Bharat)

ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚୁନରା ସେଵକ ଶରତ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ, ସିଦ୍ଧିଦାତା। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଖୋଜାପଡେ। ବିନାୟକଙ୍କ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରେ ରୋଷ ଗଣେଶ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ରୋଷ ହୋମ ପୁର୍ବରୁ ଏହି ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ପୂଜାର୍ଚନା କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ବାଧା ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ।"

ganesh Puja in jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ (Etv Bharat)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 39 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ବଟ ଗଣେଶ ନିକଟରେ ବସି ଲେଖିଥିଲେ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଖଡି ଛୁଇଁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ, ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ଏକାଧିକ ବିଗ୍ରହ ଓ ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ।"

ganesh Puja in jagannath temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା; ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ୩୯ ଗଣେଶ (Etv Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଣେଶ ମେଢ଼; ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଝଲସିଲା ଚାନ୍ଦି, ମୂଲ୍ୟ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୂମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା: DJ ଉପରେ କଟକଣା, 20ରେ ଭସାଣି

TAGGED:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ଗଣେଶ
GANESH IDOL INSIDE SRIMANDIR
GANESH PUJA
PURI JAGANNATH TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.