ନୂଆବର୍ଷ ଦର୍ଶନ ବିବାଦ; ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନଖୋଲିବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ SJTA ସଦସ୍ୟ, ଗଜପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି

ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧ ରାତିରୁ ଉଠା ନ ଯାଉ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ ।

Puri Jagannath temple
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 28, 2025 at 6:55 PM IST

Shree Jagannath Temple managing committee ପୁରୀ/ଅନୁଗୋଳ: ଇଂରାଜୀ ନବ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି (SJTA) ସଦସ୍ୟ ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଧ ରାତିରୁ ଉଠା ନ ଯାଉ-

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୀତିନୀତି, ବିଧି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉ । ତାପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ । କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର ୩୧ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଉଛି । ଯାହା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ନୀତି ନିୟମର ବିରୋଧୀ । ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ମାତ୍ର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଯାହାକି ପରମ୍ପରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିରୋଧ କରେ । କାରଣ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଜାନୁଆରୀ ୧ତାରିଖ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୁହେଁ । ଏହା କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳିବା ବର୍ଷ । ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମହେଶ ସାହୁ ।

Puri Jagannath temple SJTA member Mahesh Sahu
ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନଖୋଲିବାକୁ ଅପିଲ୍ କଲେ SJTA ସଦସ୍ୟ, ଗଜପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି (ETV Bharat Odisha)

Gajapati Maharaja Dibyasingha Deb, Law Minister Prithiviraj Harichandan and Srimandir Chief Administrator Arabinda Padhee ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହେଶ ସାହୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ସଭାପତିର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଠାକୁର ମାନକୁ ଅଧ ରାତିରୁ ନ ଉଠାଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଧାରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭକ୍ତ ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ-

ମହେଶ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତଥା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକଳ ପରମ୍ପରା ସନାତନ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଜାନୁଆରୀ ୧ ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରୀରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ଏକ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି ଯାହାକି ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମିଚୀନ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ତଥା ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଉକ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟକୋଣରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳୁଥିବା ଜାନୁଆରୀ ୧ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତ୍ରୀ ଅନିଦ୍ରା ନକରି ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

